富權：呂秀蓮連署受阻或未能參選“總統”

中評社香港10月29日電／ 澳門新華澳報今天發表富權的文章說， 呂秀蓮近日頻密暴光，而且猛烈開火，指向蔡英文並加上蘇貞昌，從炮轟“魔鬼說”到暗批“揮霍民主”，還緊追不捨“博士論文”問題。這當然是為參選“總統”造勢的需要，但也是因為她的徵集連署書並不順利，而要籍著炮打蔡英文，增加暴光度，希望能搶在最後幾天，徵集到足夠的連署書。



實際上，在前幾天，呂秀蓮就訴說，她原先公布了很多連署站，但“受到一定程度打壓、很多關切，後來很多連署站都收了”。當媒體追問是誰關切和打壓？呂秀蓮只回答說，“我怎麼知道，大家去想”。呂秀蓮並說，她對此事感到“非常遺憾”，呼籲各界，“不希望蔡英文領導之下，口稱民主，結果民主不斷退縮”。



在另一個場合，呂秀蓮也放話說，她因為決定投入選舉的時間很晚，連署行動應該要加速，並馬上回收連署書；原本希望能以今年是“美麗島事件”四十週年為連署目標，盼有四十萬份，但因時間倉促，看來達不到，希望至少要有三十萬份，才能達到參選連署門檻。為此，她希望大家踴躍連署，“拿一份連署書，希望能送回五份、十份連署書”。



顯然，呂秀蓮這既是要“警告”民進黨，不要“打壓”她的徵集連署書的活動，也是打出“告急牌”，希望能籍著自己的訴說被“打壓”，而激起支持者的義憤及非支持者的同情，動員親友們為她連署。



但似乎是情勢發展並不能如呂秀蓮所願。昨日有她的支持者在媒體上為文透露，參與為呂秀蓮徵集連署書連署工作的志工夥伴發現到，這個社會對對呂秀蓮“總統”連署這件事情，充滿著不友善的態度，成為影響連署活動進行的因素。在這幾個星期，志工朋友成立“行動連署站”，到人們聚集的地點，如捷運站出口、夜市、廟口等等地方，推動連署。可是不知道是政令宣導不夠，或是個人錯誤的認知，這些行動連署攤位，一直受到干擾。有的是警察一直在驅趕他們，有的是公司的保全人員，使得連署活動波折甚多，連署志工真辛苦！其人還憤慨地批評說，各地陸續發生連署被趕事件，這種破壞參選者的合法連署活動，是侵害“憲法”賦予人民參與選舉的基本人權，顯示台灣的公民教育不夠落實，政府的政令宣導也不夠積極。