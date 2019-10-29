蔡壁如：柯文哲布局2024　郭台銘要協助

北市府顧問蔡壁如接受電台專訪。（照片：Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》提供） 中評社台北10月29日電／針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的政治布局，柯的心腹、台北市政府顧問蔡壁如今天接受廣播節目專訪時表示，柯文哲會布局2024，鴻海創辦人郭台銘屆時也會協助，而2人也預計在11月9日會面。



蔡壁如在專訪結束後接受媒體聯訪，表示先前與郭台銘聊天時，郭表明不參選2020，對柯文哲感到虧欠，若柯需要親民黨“總統”推薦門票，他能協助爭取；或柯2024想進軍府的話，他行有餘力也會幫忙。



蔡壁如上午接受“周玉蔻嗆新聞”主持人周玉蔻專訪，暢談從醫界轉政界心路歷程、民眾黨不分區“立委”人選及與郭家軍合作等議題。



周玉蔻詢問柯文哲2024要選對不對？蔡壁如說，“布局2024吧，郭董說2024會來幫他”。



對於是否會拿親民黨大選的門票？蔡壁如則說，不是要不要的問題，而是柯市長就覺得要把第二任做完，如今是“布局2024”，且郭台銘也說2024會來幫忙。



媒體追問，言下之意是指郭台銘不選2024，會來幫忙柯文哲？蔡壁如說，對，這是她之前感受到的。



對於郭家軍3女將不選，蔡壁如坦言“超乎預期”、“是一個小挫折”，但她強調，會盡快安排柯文哲與郭台銘會面，日期落在11月9日。