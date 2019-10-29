F16V採購條例三讀　經費上限2500億元

“立法院”院會今天三讀通過《新式戰機採購特別條例草案》。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）為使台灣向美軍購66架F－16V戰機的特別預算有法源依據，“立法院”會今天三讀通過《新式戰機採購特別條例》，規定這次軍購所需的經費上限為新台幣2500億元等6條條文，以特別預算編列。



民進黨“立法院”黨團書記長李俊俋也說，預計最快11月8日就能邀請“行政院長”蘇貞昌赴院會報告，同時將其特別預算付委。



草案在二、三讀過程中，國民黨等在野黨都沒有表達不同意見，上午快速通過三讀。“立法院”“外交及國防委員會”召委、民進黨“立委”王定宇進行提案說明時表示，這項特別預算案是為了維持台灣安全，各黨各派合作通過。



提案內容指出，為因應敵情威脅與迫切之國防需要，逐年籌獲高性能新式戰機，強化空軍戰力，以提升聯合作戰效能，確保“國家安全”與平穩定，並達到兼顧國防自主及國內經濟發展之目的。



“立法院”院會今天三讀通過《新式戰機採購特別條例》，共有6條條文。規定本條例所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，也規定主管機關為“國防部”等。



其中各黨團也提出4項附帶決議，要求“國防部”將這次採購的F－16V相關零組件，在台灣生產並移轉關鍵技術，並在交機後內逐步成立F－16機隊亞洲維修中心等，且“經濟部”與“國防部”應進行跨部會整合，積極與美方承商洽談相關零組件應在台生產製造與維修，以提升台灣航天產業維修能量及料件供應鏈，進一步滿足機隊運作所需，提昇台灣航天科技水準，帶動國防產業發展與商機。



親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞在三讀後表示，這項特別預算對於台灣國防增加很大助力，過去幻象兩千戰機以及F16－AB都非常老舊，因此我們支持這個採購案，但是對於所謂的工業合作生產、後勤維修等，都還是依賴法國、美國，並未帶動台灣國防工業提昇，產生很大漏洞跟問題，希望這次新戰機採購“國防部”記取問題、克服問題，應該跟美國好好商量，提昇與台灣國防工業的合作。