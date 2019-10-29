逾一成新人因暴衝推遲婚期

逾半數新人認為婚禮因社會氣氛受到影響，逾一成新人需要延遲婚期或取消婚禮。生活易供圖 中評社香港10月29日電／宴請親友要考慮藍黃，交通受阻又驚賓客出席不安全。



香港文匯報報道，連續4個多月的暴力衝擊，波及社會各階層人士，其中包括準備結婚的新人。昨日公佈的一項結婚消費調查顯示，逾半數近兩年內準備結婚的新人認為婚禮因社會氣氛受到影響，逾一成新人需要延遲婚期或取消婚禮，亦有人表示宴請親友時會增加考慮對方的政治立場，還有擔心婚禮當日的交通問題及賓客的出行安全等。



另外，今年香港新人的結婚平均開支為36.9萬元，較去年有小幅上升，婚宴人情的中位數基本與去年持平，常規場地由800元至1，000元不等，惟高級酒店人情價格增至1，400元。



香港結婚資訊媒體生活易（ESDlife）在今年8月至9月期間訪問了1，297位打算於2019年至2021年間結婚的新人，以了解準新人的婚禮開支及消費模式。現時雖然經濟前景不明朗，但今年新人結婚的平均開支仍然錄得2%輕微升幅，為港幣369，166元。



事件對業界影響 料下年顯現



過去5年，本港結婚開支基本呈上升趨勢，2015年度平均開支僅有31.3萬元，過去兩年開支增幅更達10%及9%。生活易市務部經理周卓盈分析，雖然今年平均開支略有上漲，但因為婚禮籌備一般需提前至少13個月展開，政治事件對婚慶業的影響或許要下年才能顯現。她又指，2020年是雙春兼閏月，不少新人選擇把握機會於“超好年”內完成終身大事，對市場亦有幫助。



在籌備婚禮的開支中，最高消費的項目是“婚宴酒席”，每對新人平均花費18.5萬元，擺19圍酒席，每圍酒席平均支出約1萬元；其次為“結婚首飾及戒指”，平均消費7.2萬元；第三大消費屬“蜜月旅行”，平均消費額為3.9萬元，較去年微跌4%。逾九成新人（91%）表示會度蜜月，新人最愛的蜜月地點首選是歐洲（38%），其次是日本（35%）及馬爾代夫（23%）。



高級酒店人情價維持1400元



各式婚宴場地人情中位數較去年基本維持不變，惟高級酒店人情由1，200元升至今年1，400元，而午間婚宴亦由600元上漲至800元，上升超過三成。此外，酒會人情今年也上升20%至600元。一般酒店、酒樓、私人會所及特色婚宴場地的人情中位數則與過去相同，由800元至1，000元不等。



受近期的社會事件影響，生活易10月上旬再次向曾參與調查的新人作出訪問，了解他們有否因社會紛亂對婚禮造成影響，收到729人回應。超過五成（52%）新人的婚禮因社會氣氛而受到不同程度的影響，包括超過一成需要延遲婚期（12%）或取消婚禮（1%）。其他影響包括減少參觀婚展（33%）、延遲繳付婚禮商戶訂金（19%）、結婚開支比預期多（20%）等。



有人表示擔憂自己或要帶悲觀情緒籌備結婚，亦有人宴請親友時會增加考慮對方的政治立場，還有新人擔心婚禮當日的交通問題及賓客的出行安全，如地鐵突然或預早停駛，新人則需要預先包車。