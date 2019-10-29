聯合早報：偷渡慘劇凸顯跨境人口問題

中評社香港10月29日電／新加坡聯合早報今天社論說，英國集裝箱39人集體死亡慘劇，最初因懷疑死亡的偷渡者是中國籍，而引發了中英媒體的口水戰。最新消息顯示，39名死者當中，可能有超過一半為越南籍。無論如何，慘案凸顯了當前經濟全球化所催生的跨國界移民現象，其背後所隱含的複雜問題，包括非法跨境移民的產業化。它也從另一個側面，凸顯了移民矛盾所帶來的地緣政治矛盾。



跨境移民現象隨著經濟全球化大勢，以及國際交通科技快速發展而日趨明顯。經濟全球化，特別是產業鏈分工布局，讓世界勞動市場趨向單一化，只要掌握市場所需的技能，任何人都相對容易地能在世界任何角落謀生。美國矽穀高科技產業吸引全球頂尖人才聚集，就是最好的例子。金融業、醫療科技產業等知識密集型產業，也普遍存在類似情形。



在產業鏈的另一端，低技能的勞力密集型產業如建築業，也從這一勞動力市場中獲益。中東若干富裕的產油小國，就從非洲、南亞等第三世界國家，輸入大量勞力來維持其經濟發展和社會運轉。在一些中東小國，外來勞動力的人數甚至超過本國公民。另一類極端的例子如朝鮮，則利用輸出本國勞動力，來賺取急需的外匯。



在這些合法及半合法的跨境人口流動之外，還存在另一個非法的陰暗世界——跨境奴隸交易，包括用於廉價勞力、婚姻買賣和性產業的人口。據包括聯合國在內的國際組織和非政府組織的最新估計，每一天全世界有約4000萬人處於跨境奴隸交易的受害者狀態；當中2500萬人被迫成為強制勞工，1500萬人被迫成為郵購新娘。



社論說，作為一種產業，人口買賣每年獲利高達1500億美元，其中990億美元來自性產業。但是，從2005年到2016年這段時間，非法勞動力需求的增加遠超過性產業需求，被販賣和偷渡的男性人數，從2005年的占全體少於10%，激增到2016年的約40%。人蛇集團因而日益猖狂，成為黑社會組織繼走私毒品之外競相爭奪的買賣。