港豪宅Q3租金續跌　九龍區跌幅最大

圖片來自網絡 中評社香港10月29日電／香港商報報道，據第一太平戴維斯昨公布的香港住宅租賃報告，本港豪宅租金第三季按季跌幅繼續擴大。分地區來看，港島、九龍與新界豪宅租金分別下跌1.6%、3.6%及3.1%，九龍區跌幅最大。近期持續的社會動亂影響到香港作為海外派駐地點的吸引力，但目前在金融及專業服務方面所受影響並不明顯，第三季該類型租戶需求仍然保持穩健。



港島Q3的豪宅租金跌幅1.6%，為三區最低，但為2014年第二季以來最大的跌幅。此外，港島區所有細分市場的租金均錄得跌幅。其中山頂跌幅2.3%，薄扶林跌幅2.1%，半山跌1.7%等。九龍及新界區總體租金於第三季分別下跌3.6%及3.1%，新界以西貢租金跌幅最大，按季跌4.9%；九龍區尖沙咀／紅磡，跌4.1%。



本港住宿行業一向表現穩定的服務式公寓市場第三季租金下跌4.3%，入住率低於80%，而過去8個季度的入住率均高於80%。



第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民認為，本港高級酒店房價仍具有競爭力，服務式公寓受到挑戰。整體豪宅租賃需求意外強勁，但租金已開始下降。他續稱，港人對海外市場如新加坡等有很高的熱情，但目前尚未有明顯的實際行動。