韓請假拼大選　高雄綠委：我們比較好選一點

許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜請假後投入明年大選，民進黨高雄選區“立委”趙天麟以及許智傑接受中評社訪問時表示，韓去拼大選，民進黨在高雄“立委”比較好選，趨勢在穩定回升。許智傑更說希望目標維持現在八仙過海。



本屆“立法院”高雄市有9席區域“立委”全為民進黨籍，下屆因選區調整減為8席。



許智傑坦言去年韓國瑜效應時，他們都非常擔心高雄“立委”會掉多席，但現在因為韓請假拼大選，對市民沒交代，民調又上不來，高雄市民對韓的信心降低，對民進黨來說，“立委”選情確實回溫。



他說去年底到今年初“韓流”正盛，很多人會被影響到，但是現在比較理解韓國瑜了，很多高雄人後悔，因此可能會投射在這次“立委”選舉，會支持民進黨，“我們當然希望八仙過海，是我們目標”，但還是有些地區要努力。



許智傑自己選區在鳳山市，因為有時代力量提名陳惠敏，將搶奪綠營選票，他則說，只能盡量邊緣化時力，他有說自己要再更拼一點。



“立委”趙天麟也說，他有感受到對民進黨支持穩定回升，韓國瑜請假後，“市長不在家”，許多市政府的局處工作就不會這麼謹慎、快速，這對於市民來說是有很深感受，“市長請假拼大選，對高雄人來說有感受”。因此，對於民進黨高雄“立委”選情來說，他們感覺到“比較好選一點”。