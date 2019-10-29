中評現場：剪下帝王柚　農民盼韓為民謀福利

韓國瑜和柚農手捧著簽有韓國瑜名字的帝王柚合影。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月29日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜29日“傾聽之旅”來到彰化縣花壇鄉岩竹村與柚農陳鐵池一家座談。陳帶韓進到果園以利剪摘下一顆又大又圓的“帝王柚”，期許韓明年能高票當選，為台灣農民謀福利。



韓國瑜上午10時來到柚農果園，彰化縣長王惠美、藍營“立委”選將張瀚天、花壇鄉長顧勝敏、國民黨中常委林敏滄等人陪同，現場還有近百名鄉親鄰居得知消息跑來幫韓加油打氣，高喊“凍蒜”。



韓國瑜抵達現場後，先跟柚農陳鐵池一家認識，隨後陳帶韓國瑜、王惠美等人進入果園，先後摘採帝王柚及帝王柑。摘取帝王柚時，陳鐵池說摘下帝王柚希望韓國瑜能夠高票當選，為人民、農民謀福利。近年農民的生計遭遇嚴重問題，農民會栽種，但有時辛苦工作卻不見得能獲得相等回報。



韓國瑜表示，這柚子的品質很好，他認為外銷與內銷70比30是合理且重要的，７成留在國內支撐，可以穩定價格，保護台灣消費者。3成外銷，幫農漁民爭取訂單，增加收入。



現場有媒體問韓，日本最好的都留在日本，次級的往外走，未來若當政，這個狀況會改變嗎？



韓國瑜說，不會！這是一個善良的循環，當農漁民覺得外銷價格非常好，且內銷價格也不錯會激勵士氣，青年農漁民就會返鄉，因為他覺得阿公阿嬤、爸爸媽媽的收入不錯。台灣農漁村需要新血輪，需要新的勞動力投入。因此我堅持外銷佔20至30%是非常重要的，一旦內外銷比例抓得好，收入增高行銷做得好時，好的產品會跟著起來。



韓國瑜說，“殺頭生意有人做、賠錢生意沒人做”，我們要導向良善的循環，這也是我堅持要有3成導向外銷的原因。



韓參觀完果園後跟陳鐵池一家座談，傾聽心聲。陳鐵池笑稱自己不會講話，但韓鼓勵他講。陳說，希望韓幫農民多多行銷。花壇鄉長顧勝敏則接手說，蔡政府執政農漁民政策不佳，讓農漁民生活過得辛苦，希望韓明年當選後，多多照顧農民及百姓，相信在韓帶領下，農漁民的生活會有改善，農漁品也能推廣到更多地方去。