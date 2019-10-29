韓政見常被黑　台師大教授：看似荒誕頗具創意

林保淳表示，韓國瑜的構想頗具創意。（照片：林保淳臉書） 中評社台北10月29日電／中國國民黨2020參選人韓國瑜日前提出要將台北故宮國寶一次展出、在3000公尺以上高山設升旗台，引發外界批評。台灣師範大學國文系教授林保淳25日在臉書發文表示，事實上，在他看來，卻是頗具創意的構想，具體的實施方式，或許仍須集思廣益，但也未必如批評者所訕笑的完全不可能。



林保淳說，不可否認的，韓國瑜的思維方式是有些跳躍的，也容易讓他在未經縝密思量下就脫口而出，在這方面，韓國瑜的確需要在沉潛、深思上多下點工夫。但是，這卻是他一貫的直率、坦蕩性情的表現，以及他機靈通變的“點子王”的創意本事。



林保淳還舉例，戰國時期的莊子，強調自己的學說是，“以謬悠之說，荒唐之言，無端崖之辭，時恣縱而不儻，不以觭見之也”，“觭”者，一偏一隅的成見也，唯有破除成見，人的思維才能更廣闊、更逍遙。他如此以論韓國瑜，也如此以論一些批評者。



以下為林保淳臉書全文：



點子與創意



韓國瑜一番“高山建旗台”、“故宮全展出”的言論一出，毫無懸念的，又招引一群嗜血貪羶者的猛烈抨擊，有意無意間意欲“坐實”他“草包”的“本性”。姑不論這些隨機而來的靈感，是在回答群眾提問、建議時萌生而出的，未免失之即興，且看似有點荒誕，事實上，在我看來，卻是頗具“創意”的一個“構想”，具體的實施方式，或許仍須集思廣益，但也未必如批評者所訕笑的完全不可能。



不可否認的，韓國瑜的思維方式是有些跳躍的，而即問即答的方式，也容易讓他在未經縝密思量下就脫口而出，在這方面，韓國瑜的確需要在沉潛、深思上多下點工夫；但是，這卻是他一貫的直率、坦蕩性情的表現，以及他機靈通變的“點子王”的創意本事。