大公報：新聞業敗類為暴亂推波助瀾

中評社香港10月29日電／大公報29日發表社評說，黑色暴亂沒完沒了，不僅踐踏法治、撕裂社會、損害經濟，亦玷污新聞行業的金漆招牌。昨日的警方記者會遭一名掛著“香港記協”記者證的女子搗亂而被迫中斷，黃絲黑記者濫用新聞自由，揭開香港記協藏污納垢的冰山一角。



社評說，剛過去的周日，香港又淪為硝煙彌漫的戰場，有市民及臥底警員被打得頭破血流，也有不少暴徒被捕。警方昨日舉行例行記者會介紹周日執法情況時，有一名女子用強光手電筒照射警方高層的眼睛，抗議“警暴”，宣讀不滿聲明後又煽動在場其他記者離開，企圖杯葛警方記者會，導致記者會一度暫停。其後警方要求該女子離開時，現場再次發生混亂。對於記者會被打斷及“騎劫”，警方狠批這等同剝奪公眾知情權。



警方經常舉行記者會，旨在向公眾提供止暴制亂的最新進展及解答疑問，也是為記者採訪提供方便。警方尊重記者，理應得到善意回應，雙方各司其職，相向而行，才能更好地為公眾服務。但令人遺憾的是，不少記者忘記自己的身份與職責，放棄客觀中立的應有職業操守，在記者會上言行出位，嘩眾取寵，甚至大肆搗亂，令人側目。出席記者會是為了採訪新聞，結果記者卻把自己搞成新聞焦點。部分人刻意自我炒作，也的確暴得“大名”，變成業內“奇葩”，但這種絕對的自私自利行為是以犧牲新聞行業的公信力為代價。



大鬧記者會，正正反映部分黃絲記者的醜陋及業界的墮落。自從黑色暴亂爆發以來，部分記者是非不分，黑白顛倒，美化暴力，英雄化暴徒，傳播謠言，同時為抹黑警方及特區政府無所不用其極，為暴亂火上添油。更有記者幹著與身份極不相符的勾當，如阻撓警方執法、掩護暴徒撤退、為暴徒通風報信、刁難外地記者等等。人們不能不強烈質疑，這些人到底是記者還是暴徒？抑或有多重身份，披上黃背心就是記者，脫下黃背心則為暴徒一分子？



社評說，事實上，身份可疑的記者不在少數，其中有剛剛出獄的暴亂分子，有牧師，有學生，有身份不明者。在部分暴亂現場，記者比警察甚至黑衣暴徒數量還多，魚目混珠，真偽莫辨。究其原因，香港的記者證並非統一發放，人人都可以“記者”自居。警方曾破獲一個犯罪團夥，檢獲的犯罪證據中就有大量假記者證。



退一步說，就算記者證是真的，不代表記者是真的，只要向香港記協交納數十元費用，就可以弄到一張記者證，成為記者如此“廉價”，自然大有漏洞可鑽。值得一提的是，昨日搗亂會場的女子就是一名自由職業者，掛的正是“香港記協”的牌子。



社評說，香港記協因立場偏頗早就臭名遠播，在今次黑色暴亂中又扮演極不光彩角色，贏得“暴力記協”之名。作為香港核心價值之一的新聞自由因此而蒙污，令人可惜，更令人憤怒！