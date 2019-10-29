綠杯葛外配孕婦納健保　藍轟黑韓罔顧人命

國民黨團舉行“無良媒體借刀殺人 黑韓產業罔顧人命”記者會，出席人士左起謝立功、陳玉珍、林麗蟬、台大社會系教授馮燕。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北10月29日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立法院”黨團今天上午舉行記者會，指2020大選參選人韓國瑜日前主張嫁來台灣的移民婦女未達半年時懷孕，應一律納入全民健保，遭部分綠委、親綠媒體、網軍扭曲為“中國孕婦來台為健保”，完全是刻意抺黑，“逢韓必反、逢中必反”。



國民黨“立委”林麗蟬、陳玉珍、韓國瑜國政顧問團社福組組長、台大社會系教授馮燕，前移民署長謝立功上午舉行“無良媒體借刀殺人 黑韓產業罔顧人命”記者會，反擊綠營舖天蓋地“黑韓”之舉。



林麗蟬表示，她在10月27日“立法院”院會質詢“行政院長”蘇貞昌，獲得公開支持並承諾盡快通過相關法案，讓新移民婦女來台即可納入健保，不必再等半年才能納保，部分無良媒體、綠委及綠營網軍卻刻意混淆視聽，根本是刻意抹黑，“逢韓必反”、“逢中必黑”，這有失良知與“立委”專業，且撕裂台灣族群和諧。



陳玉珍指出，在台灣這塊土地上，不管先來還是後到，只要移民到台灣都是一家人，現在綠營網軍刻意置換為台灣媳婦與中國的概念，置換成韓國瑜要中國婦女來台納保，其心可誅，民進黨要新移民把台灣當成家，根本就是欺騙新移民，蔡政府不該把人權捲入政治鬥爭，不要為了“黑韓”罔顧人權。



馮燕指出，新移民婦女來台不到半年就懷孕，雖有產檢，但蔡政府沒有給予醫療保障，導致弱勢家庭的新移民婦女無法支付延伸出來的醫藥費，因此國政顧問團跨組討論時都很支持這個政策，希望政治人物不要因為政治偏見，或找藉口打擊政敵，損害婦女健康。



謝立功表示，外勞只要到台灣第一天工作，就可以納入健保，新移民婦女嫁來台灣卻要等半年才能納保，實在不合理，照顧新住民婦女權益應該不分藍綠政黨之別，產檢與醫療補助是兩件事，不可混為一談，挺綠的醫師不應講外行話。