黑衣暴徒人前“無大台”　幕後“正規軍”

在報道此次香港事件時，西方主流媒體不約而同、言之鑿鑿地聲稱，這是一起“無大台、無領袖的社會抗爭”，大部分都是“沒有代表群眾的領導人和組織的自發運動”，又稱“野貓式抗爭”。



他們竭力描繪這麼一幅景象：“示威者”通過網上討論區“連登”以及加密通訊軟件Telegram，自發組織和討論活動，自行學會製造路障、盾牌和燃燒彈，自行摸索“前線如何組隊”、“哪種方法撲熄催淚彈最佳”，自行研發、推廣各類手語和戰術動作，自行偵察、刺探警方戰術，自行批量生產近乎“專業人士”所做的文宣產品……總而言之，一切的一切都是“無大台”的暴徒們“自學成才”、“自行其是”的結果……



西媒，你說這些話，你自己信嗎？



今天，就把這次事件的底細扒一扒，讓大家看看，發生在香港的並非什麼遊行示威，而是一場策劃精細、組織嚴密、行動專業、保障有力的暴力活動。



（一）新型網絡平台的強力動員



老吳的上一篇文章（打開港版“顏色革命”的潘多拉魔盒）已經跟大家談過，對於如何挑起一場“顏色革命”，西方已經擁有了一套成熟的理論，對怎樣進行網絡上的思想戰可謂是“輕車熟路”。香港社會存在的一些客觀問題，也給了他們挑動對立、製造矛盾的土壤。有了精神引導和控制、又有了受眾，剩下的任務，就是以某種形式的組織，把這些人動員起來，並通過他們去影響更多的人了。



這個時候，形形色色的網絡工具登場了。



臉書、推特等傳統的網絡平台自不必多說。這次香港暴亂，具有很強保密性的新型網絡平台，比如電報（Telegram）、連登（LIHKG）等等，都發揮了極大作用。Telegram名聲在外，連“伊斯蘭國”恐怖分子都甚為依賴；連登也很有意思，只要誰發表跟反對派不一致的觀點，就會被群起而攻之，踢出群組，甚至直接封掉賬號。



讓我們看看，這些網絡平台上都在發生著什麼？



有報告警察實時位置的，有告知前線需要物資的，有討論戰術的，有轉發仇警圖片及假新聞的，有教授製造武器的，還有教唆殺警的……簡而言之，這裡就是暴徒們進行文宣、教育和動員的大本營。有內地網友坦言，看到這些東西的感覺就好像劈開了一個好幾米高的白蟻窩。



通過在平台上討論、互助、學習，暴徒們更容易培養出“手足”之情，也更易感受到強烈的投入感和參與感；也正是通過這些工具，境外人員更容易教唆和指揮。在Telegram上，有個專門由外國人組成的支持香港暴亂的群組。他們為暴徒出謀劃策，引導暴徒製造國際輿論熱點，甚至還會親自出手幫忙修改外文文宣方案。



網絡動員的強大力量，讓一些暴徒產生了“幻覺”，甚至有人妄言：“我們想動員的，是全港的力量。”為此，他們精心制訂了一份專門針對愛國愛港“藍絲帶陣營”的《藍絲攻略》，聲稱要通過網絡輿論攻撼藍絲的心。這份攻略將“藍絲”群體細拆分類，精分出18類人群，並針對每類人群擬定“最直擊人心”的文宣方案。這是沒有專業力量支持能幹出來的事嗎？



（二）暴徒速成記



這次暴亂中，暴徒所展現出來的格鬥技能、血腥和狂熱令人印象深刻。看起來青春向上的年輕人，怎麼就變成了技能滿滿的暴徒？莫非真的如西方媒體所說，他們突然就“自學成才”了？答案顯然不是。



在尖沙咀一棟大樓的房間內，一名熟悉“四合一搏擊術”的“外教”正在授課。他的目標，是在一個全日制課程內，把學生訓練成懂得“防衛術”的人。為了在與警察“作戰”中佔優，這位“外教”還特別開設了“戰術電筒防衛”“奪棍技巧”等課程。



作為“戰前培訓”，現場訓練只是其中的一步。有一款叫“香城online”的遊戲，為我們打開了暴力訓練更隱秘的大門。



這是一款以香城為背景的角色扮演遊戲。玩家分為5個等級：“行完就走”、“後排和理非／發夢新手”、“發夢經驗者”、“中上玩家”和“戰士玩家”。其主要任務是“遊行、爬山、打怪、守城”。



有沒有很熟悉？這竟然是香港暴亂活動的真人遊戲，而遊戲中的“怪獸”隱喻的就是暴徒口中的“黑警”。這些年輕人加入到全城“打怪”升級活動。他們組隊分工、調度指揮，衝殺在“打怪”一線，期待迎來“勝利的時刻”。



在遊戲中，暴徒模糊了虛擬與現實的界限，突破了法律的規限，失去了對生命的敬畏，忽視了對行為後果的認知。他們以為面對的只有敵人，以為受傷可以回血、死後能夠重來。他們只有一個重要目標——贏。



就這樣，這款特別的遊戲，將一群失去理性的年輕人，打足雞血送上戰場。



（三）極其專業的現場組織



外行看熱鬧，內行看門道。同樣一張暴亂現場的照片，普通人只能看出暴徒們如“人海戰術”烏泱泱地往上衝，內行人卻能一眼分辨出其中的門道：暴徒們就像軍隊一樣編製成大大小小的隊伍，“勇武”在前負責攻擊，“長槍兵”在前、“盾牌兵”掩護、“擲彈兵”發起攻擊；“和理非”在後負責物資補給，並規定“保持一隻手臂的距離，確保物資線和逃生線暢通”。其他諸類“兵種”，不一而足；專業性之強，令人驚訝。這是“自發”團體能組織出來的？一些國家的反政府游擊隊恐怕要哭了：老子的隊伍咋沒這麼厲害呢！

