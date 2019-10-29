比韓搶先到桃園　蔡：鄭文燦顧得很好了

蔡英文出席桃園大型農機具展。（取自蔡英文臉書直播畫面） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天到桃園出席“大型農機具展”，桃園市長鄭文燦也陪同，被問到是否國民黨2020參選人韓國瑜31日也要到桃園，所以先來顧場？蔡英文則對一旁的鄭文燦說，“我們有這位在這裡已經顧很好了”，她蠻頻繁來是桃園是因為成長中的城市，需要我們來關心。



蔡英文今天出席桃園出席“大型農機具展”，會後受訪做上述表示。



蔡英文也說，對於福利照顧等情形要來進行了解，很多產業都在桃園，不管是產業或是福利、地方建設等政策，在桃園都是快速發展地方，也因為這樣她才常常來。



蔡英文接著也會在楊梅區農會與青農有約、到永揚市民活動中心關懷據點與長輩共餐，再陪同黨內桃園市第二選區“立委”參選人黃世杰輔選行程到錫福宮、三元宮參拜祈福。



至於韓國瑜用“白白胖胖”形容蔡英文等人，她說，會不會做事、努不努力做事，與白胖、瘦黑都沒有關係，我們這裡就一個第一名“直轄市長”，那最後一名“直轄市長”還說三道四第一名，並轉頭對鄭文燦說，請第一名來說一下。



鄭文燦也說，他是喜歡做事，樂在工作，“懶惰跟我是絕緣體”，好市長要用汗水贏得尊重，不是用口水贏得尊重，競選“總統”不是吹牛比賽，不是口水比賽，希望選舉回到願景政策。



蔡英文也接著嘲諷說，“至少我們不會睡到中午起床”。