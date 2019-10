【大 中 小】 【打 印】 華爾街日報:香港銀行業不再順風順水 http://www.CRNTT.com 2019-10-30 10:41:26



香港多年來一直是全球最有利可圖的銀行市場之一。這一地位現在正受到威脅。



對於匯豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC,0005.HK, HSBC, 簡稱:匯豐控股)、渣打集團有限公司(Standard Chartered PLC ,2888.HK, 簡稱:渣打集團)、中銀香港(控股)有限公司(BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. ,2388.HK, 簡稱:中銀香港)以及東亞銀行有限公司(Bank of East Asia Ltd. ,0023.HK, BKEAY, 簡稱:東亞銀行)和匯豐香港子公司恒生銀行有限公司(Hang Seng Bank Ltd. ,0011.HK, 簡稱:恒生銀行)等其他銀行而言,香港市場可謂一棵搖錢樹。這個市場利潤豐厚一定程度上得益於香港作為全球主要金融中心的地位,並且為中國內地客戶處理大量業務。



去年,香港銀行業雇員人均利潤高於花旗集團(Citigroup Inc., C)分析師追蹤的其它任何市場,較美國的數值高出一倍。



但如今,在美中貿易戰、中國經濟增長放緩和數月的反政府抗議活動打擊下,香港經濟正在萎縮。本月早些時候,香港特區行政長官林鄭月娥(Carrie Lam)表示,香港已陷入技術性衰退。技術性衰退通常被定義為經濟出現至少連續兩個季度的萎縮。



經濟走弱可能意味著,更多貸款會變成壞賬,家庭和企業的信貸需求也會下滑。



與此同時,貸款業務的利潤率在下降,因港元掛鈎美元的聯繫匯率制迫使香港金管局跟隨美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱:美聯儲)降息。利率下降通常會導致銀行貸款利率與存款利率之差收窄,從而拖累銀行的利潤率。更糟糕的是,香港的銀行還面臨來自快速崛起的網絡銀行的新競爭。



花旗集團駐杜拜的全球銀行業研究負責人高斯(Ronit Ghose)說:“香港超高盈利時代開始走向終結。”



匯豐控股和渣打集團分別定於周一和周三公布的季度財報將提供這方面的初步線索。兩者的股票均在倫敦證券交易所和香港上市。



這些銀行還面臨其他挑戰。匯豐控股的挑戰包括英國脫歐計劃帶來的不確定性,以及與中國官員之間的矛盾。匯豐控股將其客戶華為 技術有限公司(Huawei Technologies Co.)相關信息提供給美國檢方之舉激怒了中國官員。



但香港對匯豐幹系重大:匯豐控股第二季度稅前利潤中大約一半來自香港。



匯豐整理的平均預期顯示,第三季度淨利潤可能為34.7億美元,同比下降11%。預計信貸損失和其他信貸減損支出將增加近三分之一,達到6.73億美元。



Shore Capital Group駐英國分析師格林伍德(Gary Greenwood)說,匯豐觀察人士的關注焦點之一將是成本削減計劃,因為這家銀行已承諾在今年提高收入,使收入增速超出成本增速。



現在匯豐還面臨來自網上銀行的競爭。香港政府今年發放了八塊網上銀行牌照,這些銀行不需要開設實體分支機構。這些網上銀行背後的支持者包括實力強大的科技公司,例如騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 簡稱:騰訊)和阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)關聯公司螞蟻金服(Ant Financial),還包括中銀香港、渣打、中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China Ltd.)等傳統銀行。



法國巴黎資產管理(BNP Paribas Asset Management)投資組合經理Felix Lam說,為了捍衛市場份額,傳統銀行可能會降低手續費,並提高吸引新存款的成本。



摩根士丹利分析師在一份客戶報告中稱,零售銀行市場競爭日趨激烈給恒生銀行、匯豐控股和渣打集團帶來的壓力最大,因為這些銀行在香港約半數利潤來自零售銀行業務。



專注於香港業務的銀行股今年在香港股市表現跑輸大盤。據FactSet,匯豐控股預期市淨率為0.91倍,低於1.05倍的10年均值。估值低於淨資產可能說明投資者擔心公司的資本實力或未來的盈利能力。



儘管該股估值較低,但分析師和投資者並不認為該股便宜。Refinitiv以五分計分法來衡量分析師的建議:1為強烈買進,3為持有,5為賣出。匯豐控股目前的分數為3.3,為2002年以來最偏負面的一次。



分析師預計匯豐控股的整體利潤不會下降,但是也不會快速增長。該行收集的平均預測為下一財年利潤盡增長0.3%,至144.4億美元,2021財年利潤約增長5.2%。



法國巴黎資產管理的Lam表示,很多銀行的股價並沒有低到足以補償信貸成本上升等負面因素的水平。他表示,現在不是押注香港相關銀行股的好時機。



REYL Singapore的資產組合管理負責人Daryl Liew稱,他的基金未持有任何擁有大量香港敞口的銀行股。



他表示,持續不斷的動蕩可能進一步損傷香港經濟,“在整體經濟黯淡的情況下,很難認為銀行能繼續保持繁榮。”



(來源:華爾街日報)

大 中 小】 【打 印】