郭幫柯攻2024？蔡沁瑜：2020過了再說

永齡基金會副執行長蔡沁瑜接受媒體採訪。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月29日電（記者 洪德諭）針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的核心幕僚、北市府顧問蔡壁如上午受訪表示，柯2024想進攻大位的話，郭台銘會幫忙。對此，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今日受訪時表示，距離2024還有很久，先把2020過了再說，在“國會”裡面有推動福國利民政策的“立委”，才是現在當務之急。



針對郭、柯合作，蔡壁如29日接受廣播節目專訪又放話，說郭不選有點對不起柯文哲，所以若柯需要親民黨的門票他可以幫忙，2024柯想更上一層樓的話，郭有餘力也會幫忙。對於這樣的說法，蔡沁瑜29日出席台灣維新黨區域“立委”提名記者會前受訪時提出上述說法。



對於蔡壁如的說法，蔡沁瑜表示，距離2024還有很久時間，這段時間世事難料 誰也不知道會發生什麼事情，未來的事情未來發生時再做評估，現在大家一致的目標，就是在“國會”裡面擁有推動福國利民的政策的“立委”，把中道力量匯集起來往“國會”前進，才是現在當務之急，等2020這關過了再說。



蔡沁瑜強調，私底下與蔡壁如有密切的溝通，蔡的發言透露很多的焦慮能體會她這樣的心情，焦慮到每天都認真在感受並和大家分享她的感覺，但有時候感覺不代表這樣別人有同樣的感覺，尊重她發言的個人特色。



至於台灣民眾黨不分區名單方面，蔡沁瑜表示，目前都還在協調中，名單都還沒確定，希望近期之內有結果。是否有希望柯陣營釋出名額？蔡沁瑜則說，若郭陣營提的人選能在“立院”推動政策，也是民眾黨能認同的就會去進行，不過，郭陣營要列在不分區勢必得加入民眾黨成為其中一員。若內部要推薦人選，也要看當事人溝通有沒有加入的意願，當事人不願意也不能勉強。