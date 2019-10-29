中評現場：拚！維新黨參選人說學逗唱樣樣來

維新黨“立委”參選人李建邦戴著韓國瑜的面具，在記者會上唱了一段《浪子回頭》。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月29日電（記者 洪德諭）台灣維新黨29日舉行區域“立委”提名記者會，參選人不僅扮裝成摩西、灰姑娘，還戴上中國國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國瑜的面具，甚至競逐嘉義縣第二選區的王金山還焚燒有關對手現任民進黨籍“立委”陳明文的文宣，盼能爭取曝光。



台灣維新黨在8月24日由前台南縣長蘇煥智成立，29日舉行第一波“立委”區域“立委”提名參選人記者會，鴻海創辦人郭台銘的發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜也到場表達支持。



這次維新黨第一波提名區域“立委”總計提名9名，平均年齡為42歲，其中包括曾是鴻海集團新創事業富夢網營運長林泰龍挑戰新北市第三選區、五連霸基隆市議員的民進黨創黨黨員陳志成競逐基隆市選區、台灣本土劇演員李建輝投入高雄市第六選區、台灣肚皮舞教母沈宜璇出征台北市第六選區、台中市第六選區梁雅羿等人。



為爭取曝光，維新黨提名的“立委”參選人也透過扮裝來爭取版面，像是林泰龍以摩西為扮裝，強調自己在新創產業圈大家叫他摩西老師，透過這身打扮就是希望帶領產業界能打破紅海的僵局；梁雅羿則是扮裝成灰姑娘。



挑戰高雄市“立委”的本土劇演員李建輝，則是在主持人以神秘嘉賓韓國瑜蒞臨現場下登台，他頭戴著韓國瑜的面具還小唱了一段韓國瑜曾在新北造勢時所演唱的《浪子回頭》。



另外，挑戰嘉義縣第二選區對手為綠委陳明文的王金山，則是先撥放了競選錄音帶並拿著終結投機政客陳明文的文宣，突然間從口袋掏出打火機並點燃文宣，說要打倒投機政客。