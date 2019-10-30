崔立如答中評：中美“脫鈎”是不現實的

崔立如 中評社北京10月30日電（記者 李娜）中國現代國際關係研究院前院長、中美關係問題專家崔立如日前接受採訪時就“中美脫鈎論”發表看法，他表示，中美之間已經有一種非常廣泛深入的相互捆綁融合的關係，不是說想“脫鈎”就能脫得了。目前的“脫鈎”可能表現在有選擇的一些領域，但是全面的“脫鈎”是不現實的。



崔立如在採訪中指出，現在有一些美國政府高官已經明確表示過“脫鈎”的想法，這是美國“鷹派”對華戰略遏制的一個明確目標。但是要看到兩個問題，第一，中美之間已經有一種非常廣泛深入的相互捆綁融合的關係，不是說想“脫鈎”就能脫得了。如果要“脫鈎”的話，它對美國造成的影響是巨大的，當然對中國也是如此。而且在這個過程中會面臨很多問題，所以說說是一回事，把它（脫鈎）實現又是一回事。



第二，在美國政府內部，其精英集團以及各種利益群體之中還有相當多的聲音是不贊成“脫鈎”，不贊同的原因就是中美已經發展起來的關係是雙方的利益融合在一起。



所以由於這兩個因素的存在，崔立如表示，目前“脫鈎”可能表現在有選擇的一些領域，這也是美國方面的比較多的共識，從可行性上來說，選擇一些對美國損害比較小，但出於對戰略的考慮，美國認為是極其重要的方面。



比如科技領域，在一些高技術、敏感技術方面，其實美國已經在做了，包括對華為的打壓、封殺，實際上就是一種“脫鈎”的做法，但是全面的“脫鈎”是不現實的。