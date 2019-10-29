蔡碧仲附和蘇批馬　藍營諷魔鬼級東廠錦衣衛

藍委賴士葆。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月29日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”賴士葆今天上午在“立法院”黨團記者會上批評“法務部次長”蔡碧仲附和“行政院長”蘇貞昌罵馬英九及其律師朋友是“魔鬼”的說法，只有心中充滿魔鬼的人才會指責別人是魔鬼，蘇貞昌領導的行政“內閣”魔鬼愈來愈多，蔡是其中之一，且已變成魔鬼級殺手，魔鬼級的東廠錦衣衛，這個“內閣”應盡快改組。



蘇貞昌日前針對蔡英文拒絕港嫌來台投案一事，質疑馬英九及其律師朋友（影射陳長文）在協助炒作，“照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形”，蔡碧仲也提出許多假設罵人“魔鬼”，賴士葆上午在“立法院”黨團記者會上提出反擊。



賴士葆表示，蔡碧仲用了很多假設，事實上卻在罵別人是“魔鬼”，他感到奇怪，蘇貞昌帶領下的行政“內閣”怎麼魔鬼愈來愈多？本來叫“鬥雞內閣”的，現在變成“魔鬼“內閣”，可能這些部會首長知道自己當官日子不多，選舉完畢很多人都要下台、要換人，所以這時拚命表現，希望得博得主子歡心，希望下一次繼續被留任。



賴士葆指出，蔡碧仲用了很多影射，其實是在替蘇貞昌背書魔鬼說，實在很悲哀，為何一個個跳出來當魔鬼、要做東廠，當初蔡碧仲替民進黨“立委”陳明文的新台幣300萬辯護，今天要“自我作踐”，為了幫主子講話，開口閉口都是魔鬼，其實只有心中充滿魔鬼的人，才會指責別人是魔鬼，蔡是其中之一，且已變成魔鬼級殺手，魔鬼級的東廠錦衣衛，這個“內閣”應盡快改組。