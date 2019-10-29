再與親民黨聯手？國會黨：橘子變綠怎合作？

“國會政黨聯盟”秘書長高國慶接受媒體採訪。（中評社 李其樺攝） 中評社10月29日電（記者 李其樺）悟覺妙天擔任主席的“國會政黨聯盟”今天上午公布14位區域“立委”參選人。由於其副主席徐欣瑩2016曾以民國黨主席身分與親民黨主席宋楚瑜搭配參加大選，這次是否會再和親民黨合作？對此“國會政黨聯盟”秘書長高國慶表示“橘子變‘綠’了，怎麼合作？”



國會黨今天上午在台北黨中央辦公室召開記者會，高國慶接受中評社訪問表示，他日前代表“國會政黨聯盟”與宋楚瑜洽談“立委”合作議題，希望能一起把政黨票衝高，宋表示要再回去想想。後來由宋楚瑜底下的人向他表示＂現在主席沒空＂，因此認為合作談不成。



至於宋楚瑜是否第五度投入大選？高國慶研判，宋楚瑜參選機會很大，不過他們只就“立委”議題和親民黨洽談合作，2020議題雙方沒有討論。



另有國會黨人士憂慮，宋楚瑜如果參選2020，可能會像2016年大選，親民黨吃掉“國會政黨聯盟”政黨票，導致他們無法跨過5%門檻，因此不樂見宋楚瑜出來參選2020。



對於第三勢力未來選票流向，高國慶信心滿滿表示，中間選票會流向“國會政黨聯盟”，他進一步解釋，像是喜樂島聯盟、“一邊一國連線”等新興政黨都是泛綠，包括柯文哲的台灣民眾黨也是偏綠的，不喜歡國民黨和民進黨的中間選民就會來選“國會政黨聯盟”，“國會政黨聯盟”是世界觀的政黨，與其他地區性的政黨不同。



現場有記者提問，先前“國會政黨聯盟”黨主席妙天曾表示要支持中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，是否這次2020大選“國會政黨聯盟”會支持韓國瑜，區域“立委”就＂兄弟登山，各自努力＂，未提名的區域則支持國民黨“立委”參選人？

