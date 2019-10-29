中評鏡頭：韓國瑜到彰化秀水參拜　旗隊先行

韓國瑜到玉陵宮參拜魁星大帝，韓國瑜旗隊自發性到場相挺。（中評社 高易伸攝） 這面大“國旗”上有洪秀柱、國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝等人簽名。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月29日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今日下午“傾聽之旅”來到彰化縣秀水鄉玉陵宮參拜魁星大帝，現場旗海飄揚，近百名韓粉全都在“等一個人”。玉陵宮位於稻田中央，現場韓國瑜旗隊自發性到場相挺，包括“頭旗哥”林瑞東、“國旗哥”劉兆亞等人在現場揮舞著15公斤重的大“國旗”，現場也播放許多愛國歌曲“國家”、“中華民國頌”、“出征”等，氣氛熱烈。



“國旗哥”劉兆亞表示，這面“國旗”上頭還有前中國國民黨洪秀柱、國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝等人簽名，旗竿則是”用海釣的釣竿改制，因此可以承受巨大強烈的風力，揮舞起來不會有“斷旗”的情況發生。



劉兆亞說，我們很“愛國”尤其韓國瑜掀起全民熱愛“中華民國”的風潮，讓過去被民進黨打壓的我們找到一個出口。這面“國旗”連結台灣2300萬人的感情，身為“國旗哥”，不會讓這面“國旗”落地。



頭旗哥林瑞東表示，這面大“國旗”之前也出現在台南鹿耳門天后宮，這次上來就是要力挺韓國瑜“傾聽之旅”，唯有韓才能接地氣，苦民所苦，相信韓可以贏得民心與大選，讓台灣重生。



廟方為迎接韓國瑜蒞臨，現場也準備包子、粽子及菜頭等小物，要帶給韓好兆頭，並預祝韓包中、凍蒜、好彩頭。