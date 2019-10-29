選舉放利多！蔡英文宣布8億元補助大型農機

蔡英文在選前再度宣布大利多，鞏固農民票。（取自蔡英文臉書直播） 中評社台北10月29日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天到桃園出席“大型農機具展”時表示，政府每年提撥新台幣10億元以上辦理農機貸款補助年息、也已投入8億元（新台幣）補助小型農機計劃，未來將再投入8億元補助大型農機計劃，完成最後一塊拼圖，讓農機補助制度全面正式到位，帶領台灣農業走向智慧化、自動化，成為農友們最有力的幫手，讓台灣農業持續在國際上打響品牌。



蔡英文了鞏固農民選票，除了之前已經投入8億元補助購買小型農業機械，現在再宣布要加碼8億，投入補助大型農業機械。



蔡英文致詞表示，她上任以來推動農業自動化、機械化，非常重要的里程碑。上一次有“總統”親自校閱大型農業機具，已經是40年前的事情。這幾十年來，台灣農業面臨各種挑戰，也不斷的進步。



她提到，上任3年以來，台灣農業已經在“農委會主委”陳吉仲的帶領，及農民朋友共同攜手下，拚出相當不錯的成績。台灣整體農產外銷總產值，創下20年來新高，而且還不斷成功開拓很多市場，包括中東市場、新南向市場這些新興市場。此外，今年水果外銷也破紀錄，台灣的芭樂也是第一次有機會進軍美國市場。



她強調，生意做這麼好，一定就更需要有功能強大的農機來提升競爭力。俗話說“工欲善其事，必先利其器”，就是這個意思。尤其現在所有產業都講求要機械化、自動化、智慧化，政府也絕對要帶領農業走向智慧化、自動化的升級創新。



蔡英文也正式宣布，政府會推出“大型農機補助專案”，來做農友最有力的幫手；這一次總共會投入8億元補助曳引機、收穫機這兩項非常重要的大型農機項目。等一下要看到的19台大型農機，功能都非常強大。



她指出，她上任以來，政府針對農機補助，一共已經推行了3項重要政策。第一，就是每年提撥10億元以上辦理農機貸款補助年息，減輕大家的負擔。第二，政府已經投入8億元來做補助小型農機計劃，也已經有超過6萬4000位農民獲得補助，今年的補助到10月31日截止，請大家趕快去申請，明年也還會有相關補助。



她也說，第三，就是今天宣布的大型農機補助計劃，這項重要的措施，就是農機補助制度的最後一塊拼圖，只要農民有需要，明、後年也都會有補助。



她提到，她知道還是有很多農友家裡沒有農機，或是產季的時候比較缺乏人手，政府也幫大家組織一個互助合作的網絡，讓大家可以互相幫忙。“農委會”從去年開始，輔導14個地區成立農業機械耕作服務協會，整合超過1000位機耕業者加入會員，同時提供農友機械跟人力的耕作租賃服務。



蔡英文還說，政府另外打造了“農業機械耕作服務”平台，現在上網公開、提供服務的大型農機超過4000台，大家只要用網路查詢，就可以找到機耕業者來協助。



包括“農委會主委”陳吉仲、桃園市長鄭文燦、桃園市農業機械耕作協會理事長陳燕卿等都出席這項活動。