李克強將出席系列國際會議並訪問烏、泰兩國

（圖源：中國網信網） 中評社北京10月29日電／據新華社報道，外交部28日就國務院總理李克強出席上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第十八次會議並對烏茲別克斯坦進行正式訪問、出席東亞合作領導人系列會議並對泰國進行正式訪問舉行中外媒體吹風會，外交部部長助理陳曉東、商務部部長助理李成鋼介紹有關情況，並回答中外記者提問。



一、關於出席上合組織總理會議



陳曉東表示，上合組織成立18年來，堅定遵循“上海精神”，不斷加強各領域合作，為促進地區安全穩定和發展繁榮發揮了重要作用。在當前國際形勢複雜深刻演變、不穩定不確定因素增多背景下，有關各方對上合組織的期待進一步上升，希望深化務實合作，維護安全穩定，促進共同發展。李克強總理赴烏出席上合組織總理會議對落實今年6月比什凱克峰會成果、推動上合組織務實合作、深化同相關國家友好關係具有重要意義。



與會期間，李克強總理將宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，分享中華人民共和國成立70年來建設成功經驗，突出落實比什凱克峰會成果，同與會各國領導人就增進成員國團結互信、共建“一帶一路”以及經貿、產能、互聯互通、金融、投資、人文等領域合作深入交換意見。會議將按慣例簽署並發表《聯合公報》並批准簽署涉及組織建設和有關領域合作的多項文件。



李成鋼表示，上合組織各國不斷優化的貿易投資環境，互為補充的產業結構，日益開放的巨大市場，為深化區域經濟合作開辟了廣闊前景。中方希望以上合組織為平台，與各國共同推動“一帶一路”建設，促進各國發展戰略對接，打造共同繁榮的“上合家園”。



二、關於訪問烏茲別克斯坦



陳曉東表示，烏茲別克斯坦是中國的全面戰略夥伴、共建“一帶一路”的重要合作對象。此訪是李克強總理首次對烏進行正式訪問，對推動中烏全面戰略夥伴關係深入發展、促進兩國共建“一帶一路”合作具有重要意義。訪問期間，李克強總理將同烏方就落實兩國元首重要共識、推動中烏關係發展以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。雙方將簽署一系列合作協議，涵蓋經貿、投資、科技、海關等領域。