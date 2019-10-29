蔡壁如稱郭董助選2024　柯：郭董沒講過

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）針對台北市政府顧問、台灣民眾黨發起人蔡壁如稱“柯市長佈局2024，郭董也會幫忙”，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲29日在台北市議會聞言滿臉訝異直說，2024郭董從沒跟他講過這個，他笑說，他要先發表“蔡壁如的言論與本人一切無關”。柯文哲說完，台下的市議員們都笑了出來。



蔡壁如29日在廣播節目上透露，“黨主席、台北市長柯文哲佈局2024，而鴻海創辦人郭台銘也會幫忙。”



柯文哲29日下午率台北市政府官員赴市議會進行市政總質詢，中國國民黨台北市議員游淑慧劈頭就問，蔡壁如真的很會帶動議題，早上在廣播專訪說柯市長等第二任期結束，已經開始佈局2024，而且鴻海創辦人郭台銘很不好意思沒有選2020，所以要幫助你選2024，是不是為了佈局2024才成立台灣民眾黨？



柯文哲聞言表情非常訝異，搖著頭直說，不會啦，2024郭董從沒跟他講過這個，他沒聽過郭董講過，4年後的事情現在講太早。柯話鋒一轉笑說，他要先發表“蔡壁如的言論與本人一切無關”。柯文哲說完，台下的市議員們都笑了出來。



游淑慧追問，蔡顧問真的很厲害，提前引爆2024的話題，一堆人從現在開始失眠、把你當眼中釘，會不會太早說了？柯文哲似乎想要趕快結束這個話題，直說，講這個幹嘛？明天吃什麼都不曉得，柯擺擺手說，扣分、扣分啦。



游淑慧再問，之前柯市長說蔡英文連任一定會清算你，現在又說要選2024，會不會擔心大家把你打死？蔡會用司法針對你？還是市政卡你？



柯文哲回應，會擔心，每天媒體都在罵他，他也不知道在罵什麼？游淑慧追問，你認為媒體罵你背後有藏鏡人？藏鏡人就是蔡英文、“國家”機器？柯文哲聽了問題好像有點意外，先停了2秒才笑說，這私下討論好不好？



游淑慧問，親民黨主席宋楚瑜過去是首席市府顧問，現在關係生變了，會不會想借重郭董的力量，邀請郭董擔任首席市府顧問？你們11月9日就要見面了。柯文哲說，嘿，他找時間再跟郭董聊聊看，未來合作看議題啦，郭董好像要成立一個政經塾，他幫忙上課是可以啦，但他現在也不曉得郭董具體要做什麼。



柯文哲指出，11月9日是李縉穎成立競選總部，郭董會去、他也會去。游淑慧插話說，那要問一下2024支不支持你？柯連忙說，不要問這個啦。



至於與宋楚瑜的關係，柯文哲坦言，他會再去拜訪宋主席。游淑慧指出，這個講很久了、一個月了，到底是你太忙，還是宋主席太忙，還是宋根本不想見你？柯文哲則說，他在想辦法見面。