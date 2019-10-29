主流輿論及社會各界：止暴制亂方能恢復繁榮

中評社香港10月29日電／據新華社報道，香港主流輿論及社會各界28日對暴力分子打砸公共設施、投擲汽油彈等惡行予以強烈譴責，呼籲廣大市民繼續支持特區政府及警隊止暴制亂，共同維護社會繁榮穩定。



香港《文匯報》社評指出，香港高等法院日前頒布臨時禁制令，禁止任何人非法公開或使用警員及家人的個人資料。香港目前的法例對網上非法曝光、欺凌等行為的法律約束力明顯不足，禁制令是短期內彌補相關法律空白的適當行動。當前的關鍵是執法部門要加強執法力度、加快執法速度，尤其是各相關部門都應主動參與，才能讓禁制令充分發揮止暴制亂的作用。



《星島日報》社評表示，部分學生墮入違法深淵，要負最大責任的是在背後煽風點火的人。他們製造假象慫恿學生上街，最後得益的是玩弄霸權博弈的外國政府及謀取政治資本的香港政客。痛定思痛，部分學生被捕後感到後悔，其他一些學生也會恢復理智。在這個時候，學校、家長和社會大眾應該發出更多聲音反對暴力和違法行為，並對年輕人作強有力的規勸，才能避免悲劇繼續上演。



《香港商報》時評強調，香港需要有更多正義之士奉勸年輕人守法治、不使用暴力、不傷害他人、不破壞社會秩序，更好匡扶弘揚正氣，將歪風邪氣有效遏制。當全社會都認識到懂道德、守秩序、尊法治的重要性和必要性，香港才能止暴制亂，走出困局。



香港最大政團民建聯主席李慧琼表示，近日暴徒的行為令市民周末不敢外出。暴力違法行為還影響了餐飲、運輸、旅遊等行業，許多從業者的收入大大降低。當前香港社會最重要的是支持特區政府及警隊堅決止暴制亂、恢復秩序。民建聯因為堅持愛國愛港，遭到一些暴徒的衝擊破壞，但絕對不會向暴力低頭。