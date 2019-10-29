英國貨車慘案涉事司機出庭受審

（圖源：網絡） 中評社北京10月29日電／據新華社報道，英國埃塞克斯郡警方28日發表聲明說，日前發生在該郡的貨車慘案涉事司機已於當天出庭受審。



根據聲明，貨車司機名為莫里斯·魯賓遜，現年25歲，來自英國北愛爾蘭，在23日案發當天即被警方拘押。他被控39項過失殺人罪以及共謀販運人口、協助非法移民偷渡和洗錢等罪行。



魯賓遜當天通過視頻接受了英格蘭地方法院的庭審。針對他的下次庭審定於11月25日在倫敦的中央刑事法庭舉行。



埃塞克斯郡警方27日說，另有兩男一女因涉嫌參與本案被捕，但這三人目前均已獲保釋。



埃塞克斯郡警方稱，在涉案貨車中發現的39具屍體已全部移至醫院進行屍檢，警方將通過比對牙齒、指紋和DNA等方式確認死者身份。警方還收集整理出受害者衣物、手機等總計超過500件物品。但核實死者身份的過程依然需要很長時間，為此警方呼籲知情者提供線索、協助調查。



埃塞克斯郡警方早些時候曾強調，遇害者的國籍和身份仍未有定論，因此呼籲媒體不要無端猜測以免妨礙和干擾調查。



英國警方23日在英格蘭東南部埃塞克斯郡一個工業園區內的一輛集裝箱貨車裡發現39具遺體。警方說，這輛貨車在保加利亞註冊，19日經由威爾士海港城市霍利黑德入境英國，集裝箱則來自比利時。



（來源：新華網）