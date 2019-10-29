美國眾議院將就彈劾總統調查程序舉行投票

（圖源：新聞時刻） 中評社北京10月29日電／據新華社報道，美國眾議長佩洛西28日宣布，國會眾議院本周將就一項關於對總統特朗普進行彈劾調查程序的決議案舉行投票。



美國媒體稱，這將是民主黨掌控的國會眾議院首次正式就針對特朗普的彈劾調查舉行全體投票，定於10月31日舉行。



佩洛西在一封致聯邦眾議員的信中說，國會眾議院依憲不必經過全體投票而開展彈劾調查，此次投票旨在“消除關於特朗普政府可否扣留文件、阻止作證、無視有適當授權的傳票或繼續阻礙眾議院（調查）的任何疑問”。



佩洛西說，這項決議將確認現有和正在進行的彈劾調查，規定相關公開聽證程序，授權提供記錄文本，概述了向（眾議院）司法委員會移交證據的程序，並考慮了可能的彈劾條款，規定了總統及其律師的正當程序權利。



數周來，白宮和國會共和黨人一直抨擊民主黨人主導的彈劾調查不透明、不公平，事先未經眾議院全體投票獲得授權。25日，華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院裁定國會眾議院無需投票即可進行彈劾調查，美國司法部就此裁決提出上訴。



佩洛西9月24日宣布啟動眾議院對特朗普的彈劾調查，起因是一名情報界人士匿名檢舉特朗普7月在同烏克蘭總統澤連斯基通話時要求對方調查美國民主黨總統競選人拜登及其兒子。民主黨指責特朗普濫用職權謀求私利，尋求外國勢力干預明年美國總統選舉。特朗普堅稱不存在與烏方的“利益交換”。



（來源：新華網）