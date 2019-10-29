郭家軍高虹安列民眾黨不分區？郭辦：再溝通

郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜受訪。(中評社 洪德諭攝) 中評社台北10月29日電／外傳郭家軍、永齡基金會顧問高虹安列進台灣民眾黨不分區名單，台北市長柯文哲核心幕僚、台北市市政顧問蔡壁如上午受訪說：“我覺得她很優秀，可以幫她排進來”。對此，郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今日受訪時表示，這部分名單還沒有定，原則上希望有些社會賢達，各黨也都在搶不分區人才，包括民眾黨也辦了海選，是不是有讓人耳目一新的名單，確實兩方要再進一步溝通。



蔡沁瑜29日出席台灣維新黨區域“立委”提名記者會前受訪時提出上述說法。



蔡壁如上午接受“周玉蔻嗆新聞”主持人周玉蔻專訪時也談到，周日和郭營聯繫，目前郭家軍就只剩下李縉穎，不分區部分，就讓柯文哲和郭台銘聊一聊再說，如果來得及的話，最快下周公布不分區名單。



蔡沁瑜則說，不分區名單這兩週內會密集確認，時間上很緊迫，會以民眾黨的人為主，如果郭台銘推薦有科技立法專長或是社會賢達者，相信柯文哲也會接受。



但她也指出，如果郭陣營要加入不分區，勢必得成為民眾黨一員。如果內部有要推薦的人選，就會跟要推薦的人溝通，個人意願大於一切，如果當事人不願意不會勉強。



蔡沁瑜說，現在正統郭家軍就是李縉穎這一席，郭董很珍惜郭家軍的招牌，一定要經過嚴格篩選，李縉穎是前國民黨“立委”李嘉進的兒子、出生在三峽，土城也剛好是鴻海的總部，所以李有天時地利人和的優勢，他的情況很早就確定了。



蔡沁瑜則說，11月9日李縉穎的新北市土城競選總部成立當天，郭台銘會親自蒞臨，也會邀請柯文哲同台，屆時兩人可以當面交換心得想法，下一波郭董感恩之旅則預計安排在“立委”參選人確認登記之後。

