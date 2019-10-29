中菲南海問題雙邊磋商機制第五次會議舉行

（圖源：中國燃氣網） 中評社北京10月29日電／據新華社報道，中華人民共和國和菲律賓共和國南海問題雙邊磋商機制（BCM）第五次會議28日在北京舉行。中國外交部副部長羅照輝和菲律賓外交部主管政策的副部長馬納羅分別率團出席。雙方代表團由兩國外交部和相關涉海部門官員組成。



雙方積極評價中菲關係的良好發展勢頭，強調習近平主席和杜特爾特總統達成的豐碩成果十分重要，應予深化落實。雙方肯定BCM作為定期對話平台的重要性，認為通過BCM推進海上務實合作，探討妥善管控和處理分歧的方式方法，不斷增進對話與互信，為促進雙邊關係健康穩定發展和南海和平穩定發揮了重要作用。



雙方就南海總體形勢和中菲間涉海關切問題坦誠、友好地交換了意見。雙方對南海局勢不斷向好發展予以積極肯定，認識到處理南海有關分歧的重要性，並回顧了海上各領域務實合作取得的積極進展。雙方重申繼續以積極和建設性的態度妥善處理分歧，探索開展海上務實合作，以增進相互信任和信心。



BCM下設的政治安全、漁業、海洋科研與環保工作組舉行了工作組會。雙方就各自及共同關切的事項進行了進一步坦誠探討，就加強在南海的海上搜救、海事安全、海洋科研與環保及漁業等合作項目進行了交流。雙方還就建立有關互訪交流機制進行了建設性討論。



雙方肯定包括中國－東盟對話關係、東盟地區論壇、東亞峰會等在內的其他多邊平台對維護地區和平穩定的重要性。雙方重申全面有效落實《南海各方行為宣言》的重要性。雙方對“南海行為準則”磋商的積極進展感到鼓舞，並致力於早日達成一個有效且富有實質內容的“準則”。



雙方認為此次會議成果豐碩，並商定BCM第六次會議將於2020年上半年早些時候在菲律賓舉行。具體時間和地點將通過外交渠道商定。



（來源：新華網）