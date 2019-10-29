彰化參拜擠爆　韓國瑜站上座車向支持者鞠躬

彰化縣秀水鄉玉陵宮前擠滿前來向韓國瑜表示支持的民眾，韓只好站上座車表示感謝。（中評社 高易伸攝） 中評社彰化10月29日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜29日下午赴彰化縣秀水鄉玉陵宮參拜文昌魁星大帝，並受廟方主委、秀水鄉長林英嘉、地方人士及上百位熱情鄉親支持，現場青天白日滿地紅旗幟飄揚，熱鬧滾滾。廟方也致贈韓粽子、菜頭、包子等，期待韓翻轉台灣。



由於現場擠爆，民眾爭相要與韓國瑜握手、拍照，韓在隨扈協助下，登上座車向周遭支持者作揖致意，還90度鞠躬，感謝大家的支持與愛戴。



韓國瑜簡單致詞並強調，我們拜拜都會講“國泰民安、風調雨順”，但現在這兩句後面還可以再加“台灣安全、人民有錢”，期許玉陵宮信眾滿天下。



韓國瑜在秀水鄉的這場拜廟活動人氣頗旺，很多在地鄉親騎著機車跑來看韓，連安全帽、口罩都還沒脫下就想跟韓握手、拍照。韓也來者不拒，現場幾度擁擠。最後在眾人簇擁及隨扈指引下，韓登上座車向現場包圍坐車、齊聲高喊“韓“總統”加油”的民眾作揖致意，還90度鞠躬，感謝大家的支持與愛戴。



這場活動韓也跟藍營“立委”柯呈枋同台，此外金陵村村長劉宥慈、秀水鄉代表會主席蔣憲忠、彰化縣議員劉惠娟、涂淑媚也陪同隨行。