蔡壁如稱郭助2024布局　柯文哲：與我無關

中評社台北10月29日電／台北市長柯文哲今天表示，市府顧問蔡壁如稱他為2024布局、鴻海創辦人郭台銘屆時會協助的說法“與本人一切無關”，稱這樣的說法是“扣分”，且郭台銘從未向他提過。



中央社報道，台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，柯文哲率局處首長列席備詢。



蔡壁如上午接受廣播節目“周玉蔻嗆新聞”專訪時表示，柯文哲布局2024，而郭台銘先前與她聊天時指出，屆時若行有餘力會協助；不過，永齡基金會副執行長蔡沁瑜說，距離2024還很久，世事難料，2020這關先過了再說。



市議員游淑慧就上述議題，詢問柯文哲是否已開始布局以及郭台銘允諾協助是否屬實。



柯文哲表示，郭台銘從未向他提過2024會幫忙一事，也沒有提出承諾，而2024選舉是4年後的事，現在講還太早。



對於蔡壁如的說法，柯文哲說，“我要先發表，她的言論與本人一切無關”。



他說，“講這個幹什麼，明天吃什麼都不曉得”，坦言這樣的說法是“扣分”。



由於郭家軍目前僅剩參選新北市第10選區（土城、三峽）的李縉穎，郭柯合作動向各界關注，柯文哲說，2020後的合作會看議題，郭台銘說過要成立類似松下政經塾的政經學校，“要幫忙上課可以，我也不曉得他具體要怎麼做”。



他也說，李縉穎競選總部在11月9日成立，他與郭台銘都會出席，當天一定會與郭台銘見面。