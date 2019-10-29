中朝人士共同紀念“毛澤東班”命名60周年

“毛澤東班”（圖源：新華網） 中評社北京10月29日電／據新華社報道，中國駐朝鮮大使館臨時代辦張承剛與使館外交官，以及朝中友好協會委員長、朝鮮對外文化聯絡委員會副委員長樸京日等中朝雙方人士28日在東平壤第一中學共同慶祝該校“毛澤東班”命名60周年。



1950年11月2日，中國北京五中初二（甲）班被命名為“金日成班”，隨後朝鮮也於1959年6月17日成立了“毛澤東班”，從此“金日成班”和“毛澤東班”互結友好。



張承剛對同學們說，東平壤第一中學是朝鮮名校，培養了大批人才。今年是中朝建交70周年，兩國關係在過去70年裡歷經波折考驗，成就了牢不可破的友好關係。“希望你們今後在新開設的漢語課上認真學習中文，為今後更好推動兩國友誼打下牢固的語言基礎。”



“毛澤東班”班主任、物理教師洪善姬告訴新華社記者，目前該班共有學生22名，都是通過考試選拔出的優秀學生。



15歲的“毛澤東班”學生林國告訴記者，他為自己是“毛澤東班”的一員感到自豪。他希望今後好好學習漢語，以後用漢語跟中國朋友進行交流。“我也希望在未來的工作崗位上能為朝中兩國友好做出自己力所能及的貢獻。”



東平壤第一中學位於平壤市東大院區，該校教學水平高，數學成績尤其突出，學生在多屆國際數學奧林匹克競賽中獲獎，該校畢業生大多進入金日成綜合大學、金策工業綜合大學等朝鮮名校深造。



（來源：新華網）