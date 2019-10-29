年度倒計時　地方密集部署穩增長硬招實招

中評社北京10月29日電／據經濟參考報報道，10月28日，山東省發布前三季度GDP數據。初步核算，山東省前三季度實現生產總值62309.4億元，按可比價計算，增長5.4%。官方數據顯示，目前，除新疆、河北、吉林三地外，地方三季度經濟成績單悉數出爐。從地方“三季報”來看，“總體平穩”仍是關鍵詞，但與此同時，不少地方也坦言四季度穩增長“任務艱巨”“壓力仍大”。



距離年底還有不到兩個月時間，加碼穩增長，衝刺年度目標，已經成為地方經濟工作的重中之重。《經濟參考報》記者了解到，10月中旬以來，不少地方緊鑼密鼓召開經濟形勢座談會，出台相關方案，部署以更有力舉措打好穩增長“硬仗”。從地方發力重點看，穩工業效益，擴大有效投資成為重頭戲，重點抓好製造業大項目、加快發行使用地方政府債券等一系列大招實招將加快落地。



21日，廣西壯族自治區主席陳武主持召開部分市經濟形勢座談會時強調，把穩增長作為當前首要任務，拿出真招實招硬招，打一場穩增長的硬仗，千方百計扭轉經濟下行態勢，全力以赴完成全年目標任務。“打好四季度穩增長這場硬仗，必須要以非常舉措、超常力度，確保各項工作落到實處、取得實效。”



此外，陝西省政府16日召開第23次常務會議時指出，要把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置，一手抓當前，全力實施逆周期調節，一手抓長遠，深入推進供給側結構性改革。山東省委書記劉家義11日在主持召開經濟形勢座談會時強調，要把穩增長擺在重中之重的位置來抓，在思想上把弦綳得再緊一些，拿出有針對性的政策措施，打一場“六穩”工作狙擊戰、攻堅戰，以衝刺的姿態做好四季度經濟工作，努力完成全年預期目標。



“目前地方經濟穩增長仍面臨一定壓力和挑戰，包括，減稅降費效應及擴內需動能仍待釋放，購進價格與產出品價格之差擴大，這些在一定程度上影響企業經營利潤，企業擴產意願不足拖累地方經濟增長。”摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊對《經濟參考報》記者表示。



地方已在加緊部署穩增長大招實招。值得一提的是，在地方衝刺四季度穩增長舉措中，穩工業效益，擴大有效投資被頻頻提及。