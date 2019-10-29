名嘴陳鳳馨：蔡身邊有人操盤推王披橘袍參選

陳鳳馨。（中評社 資料照） 中評社台北10月29日電／中國國民黨不分區“立委”、前“立法院”長王金平日前在“立法院”院會進行44年“立委”生涯的告別演說後，並未鬆口不選2020。資深媒體人陳鳳馨在政論節目中表示，蔡英文身邊有人在操盤，打算推王金平代親民黨黨主席宋楚瑜披橘袍出征。如此一來，將可望分走韓國瑜在地方派系得票。



陳鳳馨在政論節目《國民大會2020大白話》中表示，王金平謹慎一輩子，因這是他人生最後一次機會，所以始終緊抓不放著“總統”夢想。但重點不是王如何，而是“這個消息”的本身。因此消息傳出，不僅政壇譁然，橘營內部也震盪。



陳鳳馨說，以親民黨思路來看，自然不會考慮支持度低的王金平，那“王代宋打”的消息是怎麼來的？恐怕是“有人在運作”！但運作者恐怕並不希望消息釋出，而是在運作過程中不慎讓消息走漏了。因為王金平與宋楚瑜的“第三勢力”，將是左右2020大選的關鍵，民調顯示若由宋出征，將會分掉蔡英文的票，但若由王出征，則會分掉韓國瑜在地方派系的票。



陳鳳馨直言，任何蔡英文陣營的操盤手，都會極力遊說宋楚瑜把親民黨這張門票給王金平。陳說，“我相信有人在運作這件事情，只是不知道宋楚瑜是如何想這件事情？”因為宋必續考慮他跟蔡英文的交情，而他們交情並不壞，還要考慮親民黨內部該如何維繫？宋在考慮的同時，藍營也必須謹慎注意這件事。