普京與默克爾就敘利亞局勢通電話

中評社北京10月29日電／俄羅斯總統普京與德國總理默克爾28日通電話，就敘利亞局勢進行了討論。



新華社報道，據克里姆林宮網站28日發表的聲明，普京向默克爾介紹了他與土耳其總統埃爾多安本月22日在索契會談的成果。普京強調，俄土總統索契會談期間所達成的協議將各方利益納入考量，有助於恢復敘利亞主權與領土完整。



聲明說，俄德兩國領導人一致認為，履行俄土兩國所達成的諒解備忘錄有助於穩定敘利亞東北部局勢，推進敘利亞政治進程，包括定於本月30日在日內瓦啟動的敘利亞憲法委員會的工作。



敘利亞2011年發生內戰。2018年1月在索契舉行的敘利亞全國對話大會決定成立敘利亞憲法委員會，這成為敘利亞政治進程的重要一步。敘利亞政府和反對派今年9月23日就憲法委員會權限和核心程序規則達成協議。聯合國秘書長敘利亞問題特使彼得森預定於本月30日在日內瓦召集敘利亞憲法委員會第一次會議。



本月9日，土耳其軍隊進入敘北部開展軍事行動，打擊被其視為恐怖組織的庫爾德武裝。敘利亞政府對此予以譴責，並表示將採取一切合法手段進行抗擊。俄土總統22日在索契舉行會談，就緩解敘利亞北部緊張局勢簽署諒解備忘錄。雙方就在土敘邊界敘方一側30公里內設立“安全區”達成共識，俄羅斯將協助庫爾德武裝在規定時間內撤出這一區域。