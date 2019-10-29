波音：737MAX修改後將成最安全飛機之一

中評社香港10月29日電／波音公司總裁兼總經理丹尼斯·米倫伯格承諾，波音737MAX所有軟件改進後，將成為最安全的飛機。



衛星新聞消息，根據發佈在波音公司網上的消息，米倫伯格在為美國國會準備的發言中稱，波音公司已經對737MAX的飛控軟件進行了重大改進。



米倫伯格稱：“我們已為此竭盡全力。我們調動了一切必要資源，以確保737MAX飛機的增強功能得到全面和徹底的測試。當737MAX重新投入運營時，它將成為史上最安全的飛機之一。”



據悉，波音公司已耗時超過10萬小時對737MAX進行改進，並在使用新軟件進行了超過814次的試飛。



2018年10月29日，一架印尼獅航波音737 MAX 8客機從雅加達飛往邦加檳港，起飛13分鐘後墜入西爪窪省附近的海里，該事故造成189人遇難。 2019年3月，一架載有157人的埃塞俄比亞航空公司同型號飛機在該國德佈雷塞特鎮附近墜毀。



空難發生後，約20國禁止該型飛機飛越領空，美國聯邦航空管理局也下達了禁飛令，多家航空公司停飛波音737 МАХ 8客機。調查表明，該機機動特性增強系統（MCAS）運行期間可能出現故障。目前，波音公司正在彌補這些缺陷並修改了飛行訓練大綱。