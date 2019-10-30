小黨突圍　蘇煥智盼整合集中討厭藍綠選票

蘇煥智認為政黨進入“國會”關鍵在於曝光。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北10月30日電（記者 洪德諭）在2020大選前夕許多新興政黨成立，前台南縣長、台灣維新黨召集人蘇煥智接受中評社訪問分析，新政黨要突圍區域應進行整合，集中討厭藍、綠的選票對國、民兩黨構成壓力，不分區則要有亮眼的名單以及吸引人的政策；進入“國會”的關鍵則在於曝光度，除了國、民兩黨外，時代力量、台灣民眾黨與親民黨應也能進軍“國會”。



蘇煥智原為民進黨籍，曾擔任過“立法委員”、台南縣長等職務，在2018年因不滿民進黨執政表現退出民進黨，並以無黨籍的身分投入台南市長選舉但落敗，2019年8月籌組台灣維新黨，擔任首屆召集人。



在2020大選前，陸陸續續有許多新興的小黨成立，蘇煥智分析，這個成立的浪潮不管是在藍或綠都發生，都是因藍、綠的本質有所轉變。綠營方面，如綠委陳明文以前是國民黨的派系，現在變成民進黨的核心，且在黨內初選過程遊戲規則轉變，使得原來的民主價值受到懷疑，因此有像是喜樂島聯盟、“一邊一國行動黨”相繼成立；藍營方面，國民黨有點紅化以中國為主，像是“國會政黨聯盟”、白色力量都屬偏藍的政黨。



除了本質轉變外，蘇煥智接著說，台灣社會、經濟面臨更嚴峻的困境，包括少子化、貧富懸殊、高齡化速度加快等等，在社會、經濟問題比過去更嚴重但執政的民進黨沒有處理好也是原因之一。



至於新興政黨該如何突圍，蘇煥智認為，要進入“國會”得看大家在最後一兩個月的動能會到什麼樣的程度。在區域方面，單一席次包括台灣民眾黨要打贏都很困難，建議當藍、綠之外的第三勢力各自提名完，可針對每個選區進行盤點，看要不要合推一個，但柯文哲可能就會認為民眾黨是大品牌有提就不管有點困難，退而求其次則是看看若沒提人時能否共同支持，這樣集中討厭藍、綠的選民，對國、民兩黨構成較大的壓力。



不分區方面，蘇煥智坦言，主要得看能否提出亮眼的不分區名單，另一方面則是看政策是否能吸引人，像是台灣維新黨就是針對台灣具備多數共識的議題提出一套能改變台灣經濟、社會的一套訴求主張，爭取選民的支持。



到底2020大選結束後哪些政黨能進入“國會”？蘇煥智強調擁有曝光是關鍵，除了國、民兩黨外，時代力量、民眾黨與親民黨都應能進入“立法院”，民眾黨柯文哲知名度高且為現任的市長曝光高，時代力量在“立法院”有黨團有舞台可以發揮，親民黨若黨主席宋楚瑜或是找前“立法院長”王金平代表參選，也將有母雞帶小雞的作用。



蘇煥智也感慨，要籌組政黨不太困難，但真正營運後才是考驗，要佔有一席之地發揮影響力涉及到宣傳能力，而宣傳能力與經費有關，新興政黨又有募款不易的狀況。維新黨未來要進入“立法院”得相當努力。

