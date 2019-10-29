綠批白胖說　韓：用比喻提醒選民腦袋要打開

韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 黃文杰攝） 中評社彰化10月29日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020參選人韓國瑜28日晚間在彰化員林酸民進黨執政者都是“白白胖胖”，綠營認為是人身攻擊，韓國瑜下午受訪回應，提醒過去幾十年來支持民進黨所有鄉親，為什麼愈堅定支持民進黨？現在的生活愈辛苦，所以我用比喻來比喻，呼籲選民腦袋要打開。



韓國瑜到彰化傾聽之旅進入第二天，下午轉到第二選區的秀水鄉玉陵宮、福興鄉福安宮參香，受到支持者熱情歡迎，並在福安宮接受媒體聯訪。外界關注韓國瑜提到蔡英文、民進黨桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲到基隆林右昌，都是“白白胖胖”，反觀台中盧秀燕、新北侯友宜、加上自己都是黑黑瘦瘦。“白胖說”今天在政壇發酵，綠營主要縣市長都出來批評韓失言，甚至認為人身攻擊。



韓國瑜表示，他這趟離開高雄，將近半個月，展開傾聽之旅，一路從屏東、高雄、台南、嘉義、雲林，今天到彰化，我們接觸都非常多的民眾，好多民眾生活過得好辛苦、好辛苦，所以才會提出來，這些是民進黨幾十年來最堅定的支持者，為什麼愈堅定支持民進黨？現在的生活愈辛苦，所以我用比喻來比喻。



他也再次呼籲，過去幾十年來支持民進黨所有鄉親，這一次頭腦要清醒，腦袋打開來，民進黨執政不能夠吃香喝辣，也不能派系分贓，也不能夠貪污腐敗，要真正為人民來做造福。



另外，媒體問到韓國瑜中午沒有公開行程，實際拜訪彰化前議長白鴻森，白身兼前“立法院長”王金平彰化之友會會長，形同是完成彰化泛藍力量團結整合的“最後一塊拼圖”。



韓國瑜說，我們完全是禮貌性的拜訪白鴻森議長，我們傾聽之旅，所有的農民、漁民、勞工基層的民眾、產業青年人的聲音都要聽，地方的政治精英份子的聲音也要聽。白議長還有一些相關他的朋友，交換意見，大家都非常擔心台灣的未來，也非常擔心台灣的年輕人，整個拜訪差不多四十分鐘，我們交談非常愉快，但是共同表達憂慮。