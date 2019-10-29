郭董助柯攻2024？蔡壁如改口：有夢最美

柯文哲（右）與蔡壁如（左）接受議員質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）台北市政府顧問、台灣民眾黨發起人蔡壁如29日上午在廣播節目專訪上稱，“台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲佈局2024，郭董也會幫忙”，提前引爆2024話題，引起各界注目。蔡壁如29日下午在市議會上笑說，總是有個夢想，有夢最美，哈哈哈。黨主席、台北市長柯文哲在一旁直言，睡飽比較重要。



蔡壁如29日在廣播節目上透露，“黨主席、台北市長柯文哲佈局2024，而鴻海創辦人郭台銘也會幫忙。”郭發言人、永齡基金會副執行長蔡沁瑜則曖昧回應，世事難料，距離2024還有很久，先把2020過了再說。



柯文哲29日下午率台北市政府官員赴市議會進行市政總質詢，中國國民黨台北市議員秦慧珠特別邀請柯文哲與蔡壁如上備詢台問，蔡顧問說柯市長2024要參選是嗎？柯文哲滿臉詫異指著自己問，“我要選2024？”蔡壁如則笑說，當初是想最近民調有3成選民都不知道如何投票，最近也跟柯粉聊談到，總是有個夢想、有夢最美，哈哈哈。



站在一旁的柯文哲則搶話說，睡飽比較重要，不要做夢，2020都還沒選就在想2024，這個“國家”會死掉。