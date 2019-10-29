林鄭月娥指中央一直支持她依法處理暴力事件

林鄭強調，中央政府支持她領導特區政府依法處理暴力事件的立場從未改變。（圖源：大公文匯全媒體） 中評社香港10月29日電／據大公文匯全媒體報道，近期有外國媒體報道所謂“中央政府將撤換香港特首”，對此，行政長官林鄭月娥今日（29日）表示，不評論揣測性報道，但外交部已澄清有關報道是別有用心的謠言。林鄭強調，中央政府一直支持她本人作為行政長官領導特區政府依法處理此次暴力事件，四個月前和今日的立場仍然一致。



林鄭月娥還表示，政府經濟顧問周四會公布數字，若負數，進一步顯示香港第三季經濟數字亦可能會出現技術性衰退，全年或出現負增長，形容情況嚴峻，特區政府會密切監察，推出需要的措施，不會等財政預算案。林鄭強調，撐企業保就業只是治標，治本是壓止暴動，呼籲社會各界全力支持政府壓制暴力。她稱，特區政府已有經濟部署，當社會回復平靜時，會推出各項政策和措施，包括海外推廣、內地發展等。



澄清未與“勇武派”對話



針對網上有言論稱行政長官曾與“勇武”人士對話，林鄭月娥強調，她未曾特地與暴力衝擊社會的“勇武派”進行過任何對話。



林鄭月娥表示，近期一直展開與社會對話的活動，有公開對話，有小組形式對話，但政府不會去刻意了解出席者的政治傾向是什麼，出席者也不會透露。



林鄭月娥表示，四個月來香港受到極端的考驗，她曾多次探望警隊同事，了解到前線警員的壓力一方面來自公眾，另一方面來自家庭人員被起底、被欺凌。林鄭強調，支持警隊依法止暴制亂的立場是堅定的，已要求各個政府部門齊心協力配合，包括加強警務人員宿舍安保工作，清理連儂墻等。

