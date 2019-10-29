基層轟不分區老人名單　國民黨中央駁內定說

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）今日傳出中國國民黨有一份6人不分區安全名單，包括黨主席吳敦義、副主席曾永權和中常委姚江臨等人都在列，被國民黨台南市第一選區“立委”參選人蔡育輝痛批是“老人名單”，令人失望。對此，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德今天澄清，黨中央開始受理推薦不分區“立委”程序今天才進入第二天，絕對沒有所謂的“內定名單”，外傳的名單絕非事實。



杜建德強調，至今為止組發會只收到二份推薦表，這兩份也沒有推薦吳敦義，所以外傳名單絕對不是事實，整理名單後經過縝密審核，外傳已經內定的名單，堅定向各位報告絕對沒有這件事情。



杜建德今天下午和國民黨文傳會主委程美華在媒體中心和媒體茶敘，媒體關注國民黨不分區“立委”名單的議題。



杜建德說，不分區絕對會兼顧功能性、代表性與均衡性，國民黨尊重專業領域，因此專業組名單會被優先考慮，而且最後一定是亮麗的名單，爭取民眾支持。



至於區域“立委”選情部分，杜建德指出，目前國民黨在北部地區有較大的優勢，其中苗栗縣、南投縣更是“絕對優勢”，但也不敢放鬆，南部地區則是有還要加一把努力，至於中部為決戰地區，目前他不敢評估能拿多少席次。



杜建德強調，選情會隨選戰逐漸加壓，而有不同的風貌，而且“總統”選舉與“立委”選情會相互影響，總計選79席區域及原住民“立委”選舉，目前還有3個選區尚未提名，國民黨最遲會在11月13日前完成全部提名作業。