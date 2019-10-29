港大科大浸大齊籲學生：必須尊重畢業禮

（圖源：大公報） 中評社香港10月29日電／據大公報報道，香港各大專院校畢業典禮將至，前日已有理大畢業生戴口罩上台，藉畢業典禮表達政治訴求。多所大學發言人強調，畢業典禮是莊嚴的場合，同學必須尊重。



網上有消息指，理大有學生不滿校長滕錦光拒與戴口罩畢業生握手，及反對禁蒙面法，將號召學生及畢業生在明天進行蒙面畢業快閃，再次搗亂畢業禮；有中大學生則於下周四畢業典禮當日舉行學生集會，並將拉橫額及叫口號；科大學生會則不滿校方一度更改畢業典禮場地，即使校長史維昨已宣布改回到傳統的賽馬會大堂，學生會仍會在本周五發起“科大人大集會”抗議。



理大發言人表示在未來將舉辦的畢業禮，校方期望所有畢業生尊重典禮，在台上不應戴口罩。港大、科大和浸大發言人回覆《大公報》查詢時均強調，大學畢業典禮是莊嚴和值得紀念的場合，同學務必要尊重。



衣履不符要求 不獲頒授學位



八大院校官網關於畢業典禮資訊一欄均有提及，出席典禮的畢業生必須披著所屬學院畢業袍，有學校更表明畢業袍或衣履未能符合要求者，不獲上台接受學位頒授。



科大呼籲畢業生於當天須穿戴整齊得宜，以示對自己、他人，以及場合的尊重。科大發言人表示，昨日已向師生及教職員發電郵，提到學位頒授典禮對一眾畢業生及其家人來說饒富意義，“任何干擾，包括對國歌，以及個別人士或團體之間的對立行為，會令典禮不能在莊嚴的氣氛下進行，盼望出席人士與大學攜手努力讓典禮得以順利進行。”



浸大發言人稱，浸大尊重任何人以和平、理性和互相尊重的方式表達意見的權利，亦期望所有參與畢業典禮的人士尊重其他出席者，不應影響典禮的進行和嘉賓觀禮。



（來源：大公報）