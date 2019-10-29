研究：現代人類祖先“家園”可能在非洲南部

中評社香港10月29日電／一個研究團隊28日在英國《自然》雜誌發表報告稱，現代人類祖先的“家園”可能位於非洲讚比西河南岸一片區域，相關信息或許有助於加深學術界對現代人類早期歷史的認識。



新華社報道，澳大利亞加文醫學研究所等機構的學者使用來自當代非洲南部人口1000多個線粒體基因組的時間線、民族語言和地理分佈數據，同時結合氣候重建數據，對現代人類祖先起源的地點進行了深入分析。



報告通訊作者、加文醫學研究所的瓦妮薩·海斯教授說：“一段時間以來比較清晰的一點是，解剖學意義上的現代人大約20萬年前出現在非洲，但學術界長期有爭議的是，我們這些祖先具體是在哪裡出現並分遷到其他地方。”



團隊分析後認為，現代人類祖先的“家園”可能位於馬卡迪卡迪-奧卡萬戈古濕地。這片位於非洲南部的區域如今主要被沙漠和鹽沼覆蓋，但這裡曾經有一個面積很大的湖，大約20萬年前這個湖開始退化，形成一大片濕地。



研究顯示，現代人類的祖先在這塊曾經草木繁盛的地方生活了7萬年，直到氣候發生變化才開始向其他地方遷移。隨著濕度增加，在湖泊周圍較乾旱的地區出現了綠色“走廊”，促使他們一部分人首先向東北遷移，之後另一波人群向西南遷移，還有一部分人則繼續留在當地。



海斯教授說：“與向東北遷移的人群相比，那些往西南去的人群似乎發展得更好，經歷了比較穩定的人口增長。”

