中評社北京10月29日電／環球時報：反恐戰爭的成果不應由美國獨享



特朗普總統星期天親自宣布：美國特種部隊頭一天在敘利亞西北部伊德利蔔省除掉了“伊斯蘭國”領導人巴格達迪。綜合美方的消息，特朗普總統與軍事和國安高層官員一起在白宮戰情室觀看了對巴格達迪的“獵殺”過程。



巴格達迪是國際頭號恐怖分子，罪行累累。他被除掉被廣泛看成是特朗普總統的一場“外交勝利”，有助於幫他應對在敘利亞撤軍、默許土耳其攻擊美國盟友庫爾德人等問題上遭到的批評。



不過美方的通報是否全是真的，外界仍存在一些懷疑。由於巴格達迪之前多次被宣布“已被打死”，後來又總是“複活”，以至於特朗普總統親自給巴格達迪歸天的消息背書，一時也消除不了所有疑竇。



我們想說的是，權且相信美方通報是可靠的。2011年美軍特種部隊用類似的劇本獵殺了“基地”領導人本·拉登。只要有可靠的情報，美軍是做得到以更精確的方式除掉巴格達迪的。至於對這個過程做現場直播，這在今天已是很容易做到的事。但這次突襲成功實為在各方聯合打擊IS做了大量鋪墊的基礎上實現的，還真不是美國的一家之功。



在敘利亞打擊IS，俄羅斯、敘利亞政府軍、庫爾德武裝都是主力或重要角色。在感謝向這次突襲行動提供配合的各方時，特朗普總統提及了俄羅斯、土耳其和庫爾德人三支力量。我們希望，除掉巴格達迪的成果要由各方共享，而不僅僅服務於美國的國家安全或者即將到來的大選。



反恐戰爭打了多年，應當說，它的成果主要由美國占有了，其他方面或者跟著白忙活了，或者搭上了額外損失。反恐戰爭2001年開啟後，美國本土再未受到外來恐怖主義勢力的襲擊，它的國土安全顯然增加了。但是其他國家和地區呢？