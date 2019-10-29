CNN改口風：示威很暴力很醜陋港民受夠了

（圖源：大公報） 中評社香港10月29日電／據大公報報道，美國CNN網站發布報道：曾為香港暴力示威盲目辯護的西方媒體，在見證了暴徒的野蠻行徑後，終於承認香港的抗議“越來越暴力和醜陋”。美國有線電視新聞網（CNN）26日罕見發布深度報道，通過採訪6位曾支持“反修例”的香港市民，發現隨著抗議活動的暴力升級，他們或與示威者“割席”並譴責暴力，或對示威的正義性產生懷疑，並且這樣的群體正在壯大。



CNN這篇報道名為《隨著香港的暴力與破壞行為升級，部分示威支持者受夠了》。記者採訪的6位香港市民均要求使用化名，原因是擔心因言論成為被攻擊的對象。



在過去的夏天中，25歲的Jose曾是街頭示威的堅定支持者，甚至一度為示威者不斷升級的暴力辯護，認為他們是“受到挑釁”或“為了更多人的福祉奮鬥”。轉折點發生在8月13日當晚，暴徒在香港國際機場將一位他們聲稱的“內地警察”團團圍住，還非法禁錮與毆打對方，對方失去意識後，暴徒竟阻止警方與救援人員靠近。



Jose在直播中看到上述一幕時，“簡直不敢相信”，不明白他們為什麼這麼做，“我走回房間對著墻壁沉默了許久”。



報道稱，機場事件成為香港示威暴力升級的決定性時刻，示威暴徒開始投擲汽油彈、打砸商店，許多港鐵站因被縱火而成了炭黑色……仍有人執迷不悔，為這些暴行開脫，22歲的示威者Marcus聲稱，“沒有必要的暴力”才是行動的底線，他認為機場的暴行可以得到諒解，因為“在那種情況下，沒人有時間核實真相”。



CNN指出，Marcus的雙重標準在示威的同情者中很常見，即含糊地反對暴力，但只要是示威者所為，便可以迅速得到諒解。同時，“拯救”香港、“為了更多人的福祉”似乎成了他們行動的“崇高目標”，以至於阻塞交通、干擾航班甚至罷課，都是“有價值的犧牲”。



Fb反示威者群組成員急增



香港街頭的暴力活動每周還在上演，而民意也出現了新的分化。自稱為“沉默的大多數”的反暴力市民直接同示威活動“割席”，批評示威者製造混亂、散播恐懼、摧毀經濟、傷害無辜的人。