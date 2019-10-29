港青赴皖交流文化科創　促兩地發展

10月28日，2019香港青年安徽文化科創交流團出發儀式在香港舉行（圖源：大公報） 中評社香港10月29日電／據新華社報道，由香港中國文化基金會主辦的2019香港青年安徽文化科創交流團出發儀式28日在港舉行。30餘名香港青年當日啟程赴皖，在5日的行程中與當地青年在創業、投資等領域進行交流，並在科創方面展開深入合作。



“本次交流團旨在促進兩地文化、科創交流，幫助香港青年更多了解國家文化、歷史和民族傳承。”香港中國文化基金會主席、交流團團長石柱在出發儀式上致辭表示，安徽集聚了大量高科技研究機構和產業，皖港兩地在科創方面具有廣闊合作空間。希望各位團員珍惜這次機會，找到皖港合作商機，為兩地科創事業和經濟發展作出貢獻。



港區全國人大代表、香港島各界聯合會會長蔡毅致辭說，內地為香港青年提供廣闊的發展前景，赴皖青年應該好好利用此次機會了解祖國發展成就，發展壯大自身實力，努力為香港和祖國貢獻力量。



此次交流團成員以香港青年企業家和創業者為主體，他們會在安徽參加一系列活動，包括拜訪當地多家優秀企業和創業中心，如科大訊飛、中科大創客中心等，參觀歷史文化建築，參加皖港青年創業交流座談會，並與安徽省市官員、企業家和科技專家深入交流，了解安徽科創、投資環境。



團員代表、勵志教育青年基金主席李子楓說，此次交流團能讓香港青年了解內地的文化和科技發展，將學習經歷和好的想法帶回香港，同時也能將香港的競爭力和優勢帶到內地，為國家服務。



“科創話題是時代趨勢，希望在這幾天的交流中與安徽創業青年和公司有更深入的接觸，共謀合作機會。”香港X科技創業平台業務拓展總監、交流團科創投資顧問陳業裕表示非常期待此次安徽之行，他將在當地宣傳香港科創政策，希望吸引安徽青年到香港創業。



香港中國文化基金會創立於2017年，是一間香港慈善機構，宗旨是弘揚中國優秀傳統文化，並以文化為切入點對香港青少年進行愛國教育。



（來源：大公報）