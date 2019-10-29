“中選會”5委員同意權過關　在野黨拒背書

“立法院”院會對“中選會”委員行使同意權投票。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北10月29日電（記者 倪鴻祥）負責2020大選及“立委”選舉的中央選舉會委員目前出缺1人，11月3日將有4人任期屆滿，“立法院”院會今天下午針對“行政院”提名5人行使同意權投票，綠營68人全數投票，5人全部過關；其他在野黨“立委”均缺席未投，中國國民黨“立院”黨團與親民黨團下午不約而同發布新聞稿，質疑人選之中有充滿民進黨意識形態及長期參與黨務者，難讓人信服，因此拒絕投票、背書。



依法規定，“中選會”委員編制為9至11人，目前只有10人，出缺1人，另外有4人將於11月3日任期屆滿，屆時將有5人出缺，“行政院”8月提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端（曾任公督盟理事長、民進黨廉政委員）、“內政部”常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端（曾任高雄市長陳菊的法制局長）、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成5人，“立法院”院會下午行使人事同意權。



“立法院”總席次113席，其中民進黨68席，國民黨35席，時代力量3席，親民黨3席，無黨籍3人，無黨聯盟1席，依法規定，“中選會”委員同意票只要過半（57席）就可通過，因此只要民進黨甲級動員投票即可。



“立法院”院會上午處理對美軍購F-16戰機預算等議案，下午2時30分至4時針對5位“中選會”委員人選行使同意權投票，議場內除了民進黨“立委”各別進場投票以及議事人員外，幾乎空無一人。



國民黨團下午發布新聞稿，指“中選會”為辦理選務的獨立機關，主委及委員向來由超越黨派的社會賢達出任，但民進黨蔡政府執政後已遭摧殘，“公正超然”被“政治正確”所取代，前有深綠背景的陳英鈐擔任主委，去年九合一選舉與公投案投票發生重大瑕疵而去職，現有綠營色彩更濃厚的前雲林縣長李進勇任主委，更讓人質疑辦理選務的公正性。



國民黨團質疑，此次提名5人，皆為意識型態傾綠或長期與民進黨友好的人士，很難讓人期待能堅守獨立精神行使職權，因此拒絕行使同意權投票、拒絕背書，明年大選選務若再發生重大紛爭，民進黨政府必須負起完全責任。



親民黨團下午也發布新聞稿，指出民進黨提名時，未充分考量“中選會”獨立性與公正性的角色，雖提出形式上無黨籍的被提名人，實際上卻有部分委員被提名人長期參與民進黨黨內事務，難以讓人信服無政黨考量，親民黨團因此無法背書，拒絕進場投票。



下午同意權投票，僅民進黨68位“立委”投票，其中黃秀端、邱昌嶽、林超琦、蒙志成都獲68票，只有陳月端獲67票、1票為無效票，但5位被提名人均獲通過任命為“中選會”委員。