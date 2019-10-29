蠶食核心價值　香江何以為家

10月3日 暴徒大肆搗毀港鐵大圍站的閘機。（圖源：文匯網） 中評社香港10月29日電／文匯報：暴力毀物尚可修復 病毒侵體傷筋動骨



4個多月的暴亂衝擊，香港失去了什麼？市面上的破爛、街道上的蕭條、經濟數據上的疲軟，雖然各方面打擊著香港，但也終究可以回復。



香港人向來珍視的︰是最守規矩秩序的最引以為傲的法治精神，是幾代人努力所建立的各種制度，是過往和諧社會普遍存有的互相信任，是香港人實事求是的求真精神，是堅守對個人私隱的尊重，是對意見不同者的言論自由的捍衛，是最守護的校園寧靜。香港之所以為香港，是因為擁有上述能吸引人才、值得不同地方借鑑的核心價值，都在過去4個多月被一一蠶食。香港日後還可以繼續安居樂業嗎？



這場由外國勢力幕後操盤、煽暴派主導、暴徒執行的“政治運動”像一場病毒侵蝕著香港，問題是香港社會還要被這病毒折磨多久，才能激發到自身的免疫力，去進行修復？



黑魔施暴 衝擊法治



4個多月的暴亂，踐踏破壞得最明顯的非法治莫屬。根據警方統計，由6月9日至本月18日，共有逾2，600人被捕，當中有467人被控告，最常見的被控罪行依次為暴動罪、非法集結及藏有攻擊性武器。



一開始所謂的“和理非”，漸漸演變成“核爆都唔割”。於是，由破壞立法會、圍堵警總、罷工不成的非法堵路，以至近期常見的打砸搶燒，由地鐵、餐廳、中資銀行，甚至書局，都一一遭殃。在觸目驚心的襲警行為中，竟然還有學生的參與，法治的破壞可想而知。



和理非示威作掩護



撇除這些極端暴力違法行為，自稱為“和理非”的示威者亦漸漸打破不同法例，例如在警方發出反對通知書後，仍然上街作非法遊行集會，變相成為極端違法行為的掩護；又例如在禁蒙面法生效後，仍然刻意戴著口罩上街，挑戰法律，增加警方對暴徒的執法難度。