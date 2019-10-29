國民黨有信心　韓民調11月黃金交叉

國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020參選人韓國瑜展開全台傾聽之旅，28日晚間在彰化員林酸民進黨執政者都是“白白胖胖”，被外界質疑是失言。對此，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德表示，韓個性坦率誠直，庶民就喜歡韓這一套，其實他的發言並沒有失言，只是被人酸、雞蛋挑骨頭，黨部尊重韓任何發言。他每次發言都很坦率，這也是讓庶民直追，接地氣的原因。他建議藍綠能有君子之爭，不要淪為口水戰。



至於蔡韓民調11月是否能黃金交叉？杜建德說，黨部與韓陣營緊密配合在一起，民調一定會追回。而韓國瑜正與青年面對面，勇敢誠實與年輕人對答，不說冠冕堂皇的話，有什麼說什麼，年輕選票正在大幅度改善之中，若爭取到年輕選票，選情就穩健。



杜建德今天下午和國民黨文傳會主委程美華在媒體中心和媒體茶敘，被媒體問到對於韓國瑜各種發言，中央黨部會不會做溝通一事，做出以上表述。



杜建德說，其實韓國瑜的發言並沒有失言，只是被人酸、雞蛋挑骨頭，比如韓說要在高山設升旗台，並不是每一座高山都要有升旗台，而是希望展現愛國情操，只是概括性表達，不要拿來作過度解釋，這樣會比較公道。他建議藍綠能有君子之爭，不要淪為口水戰。



至於韓陣營之前說10月底有望民調打平，11月會黃金交叉？



杜建德說，黨部與韓陣營緊密配合在一起，民調一定會追回，今天蘋果日報的民調韓輸蔡12%，之前差17%， 所以民調起伏做選戰參考，按照輔選步調，穩健達到黃金交叉目標，明年1月11日投票結果出來才是最好的民調。



媒體也詢問，年輕人比較不支持國民黨的原因？



杜建德表示，在大選方面，國民黨青年選票支持度不如預期，這要誠實說，在爭取選票方面，加強對年輕人說明，因為年輕人純潔，只要優勢文宣，年輕人就容易被洗腦，他承認國民黨因為在野，還有很大努力改善空間。而韓國瑜正與青年面對面，勇敢誠實與年輕人對答，不說冠冕堂皇的話，有什麼說什麼，年輕選票正在大幅度改善之中，若爭取到年輕選票，選情就穩健。