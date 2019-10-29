藍議員質疑徐國勇偷北市府政績？柯P大笑

台北市長柯文哲接受藍議員游淑慧質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月29日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨台北市議員游淑慧29日下午在市議會接連披露“內政部長”徐國勇誇口蔡政府的社會住宅政績，不少是台北市蓋的。台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲則笑著擺手回應，他不相信能蓋這麼多，蓋社會住宅沒那麼簡單。游更進一步說，所以撿別人的比較簡單？柯文哲聞言忍不住哈哈大笑。



柯文哲日前坦承自己“8年5萬戶社會住宅”的政見跳票，但也多次表達，他的社會住宅跳票、中央一定也跳票，而“內政部”則在網路上公告列出，全台社會住宅目前已完工近3萬戶，明年將完工與施工中的將超過4萬戶，穩定達成第一階段目標。但今天卻被游淑慧抓包拿台北市興建的社會住宅充數。



柯文哲29日下午率台北市政府官員赴市議會進行市政總質詢，游淑慧指出，蔡英文2015年提出社會住宅8年20萬戶的政見，而“內政部長”徐國勇稱明年開工或完工有4萬戶，“內政部”列出社會住宅的表是不是柯市長的政績？花的錢還比台北市少非常多。



柯文哲大笑搖著手表示，蔡英文的政見不可能達成。柯還摸著胸口說，“就本人經驗不可能”，他已經很認真做了，還是有極限。



游淑慧問，“內政部”稱明年年底有4萬戶社會住宅開工或完工的政績，你跟徐國勇感情很好嗎？一個政績可以兩個人共用？徐國勇拿政績問過你了嗎？柯文哲回應，蓋社會住宅比想像中困難，徐沒問過。



游淑慧批評，不問而取謂之竊，而且徐國勇還把蔡英文上任前蓋的社會住宅算進去⋯⋯還沒說完，柯文哲則笑開懷，游說，柯市長笑得很開心，覺得蠻不要臉的對不對？柯則回應，是可以算中央的啦，但他不相信能蓋這麼多。



游淑慧建議，北市府要跟徐國勇爭取一些好康的，興建預算補貼一點，不然就被吃乾抹淨了⋯⋯柯文哲還是持續嘟囔，蓋社會住宅沒那麼簡單。游淑慧接話，所以撿別人的比較簡單？柯文哲聞言忍不住哈哈大笑。