對抗伊斯蘭國不停歇　華府11月舉行外長會議

中評社香港10月29日電／美國一名官員今天表示，對抗極端組織伊斯蘭國（IS）聯盟的30多國外交部長將於11月14日齊聚華府開會。



伊斯蘭國首腦巴格達迪上週末在美軍突襲行動中身亡。各國領袖對此進展表示歡迎，但他們和安全專家警告，伊斯蘭國在敘利亞和其他地方仍構成安全威脅。



法新社引述美國不具名官員說法報道，反伊斯蘭國聯盟各國外長將“研究下一步行動，以強化聯盟在敘利亞東北部影響力”。



美國總統特朗普本月稍早告訴土耳其，將從敘利亞東北部撤離約1000名美軍後，法國外交部長勒德里安要求召開緊急會議。



法新社報道，美國一名不具名官員將這場會議視為尋求盟邦更多支持的方式，這是特朗普的優先要務之一，他經常指控美國夥伴不勞而獲。這名官員刻意指出，沒有歐洲盟邦派出部隊接替撤離的美軍。



路透社引述美國國務院高階官員報道，雖然特朗普本月6日宣布美軍從敘利亞北部撤離，但並未表示華府放棄對抗伊斯蘭國。這名官員告訴記者：“我們從未打算放棄追捕伊斯蘭國的任務。這是仍在持續的一大行動。”



中央社援引報道，美國國務院在聲明中說：“美國決意防止伊斯蘭國在敘利亞和伊拉克捲土重來，繼續與全球反制伊斯蘭國聯盟合作，以摧毀伊斯蘭國殘存勢力且使其全球野心受挫。”



聲明指出，11月華府會議討論內容將“特別著重在敘利亞東北部近期發展及區域穩定和安全關係”。